'ВСУ – главный аргумент в переговорах': Порошенко передал Силам обороны новую партию помощи

Только Вооруженные Силы способны обеспечить Украине убедительные аргументы на любых переговорах. Именно поэтому украинские воины должны быть обеспечены всем необходимым и надежно защищены.

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Об этом заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, который накануне передал новую партию помощи украинским военным на фронте.

"К сожалению, я совершенно не надеюсь на прекращение войны в четверг в Стамбуле. Нам надо быть настроенными на то, что единственным, мощным нашим аргументом для успеха дипломатических переговоров являются ВСУ. Они должны быть обеспечены, они должны быть защищены, они должны быть с соответствующим моральным духом. И это – наша с вами работа", – сказал политик.

Стоимость этой партии помощи превышает 40 миллионов гривен, поэтому каждая бригада получила помощь на 6-7 млн грн в виде того, о чем просили.

"Раньше мы оказывали помощь 150 млн грн в месяц, сегодня мы вынуждены были снизить до 90 млн", – отметил Порошенко, говоря о незаконно введенных против него санкциях, которые ограничили помощь.

Он также отметил, что складывается впечатление, что "для некоторых из власти война уже закончилась" и они уже "занимаются выборами".