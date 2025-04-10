'Вступ' и 'уступ': чем отличаются слова

Обычно префиксы в- и у- в украинском языке взаимозаменяемы и используются для того, чтобы увеличить мелодичность речи. Так после слова, которое заканчивается на гласную, лучше употреблять такие слова, как "вчитель", "взяти", "впритул". Если же предыдущее слово заканчивается на согласную, уместнее будут варианты "учитель", "узяти", "упритул".

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Впрочем, так происходит не всегда. Как заметили авторы Telegram-канала "Correctarium – Українська мова", этот прием не сработает со словами вступ-уступ. От того, какова первая буква в таком слове, зависит его значение. Такие схожие по написанию и произношению, но отличные по значению слова называются паронимами. И вот что означают именно эти.

Вступ

действие по значению "вступать": "вступ на посаду", "вступ до університету", "вступ до НАТО";

начальная часть книги, статьи, музыкального произведения и т.д. др., что предшествует основному изложению: "вступ до поеми", "вступ до мовознавства", "вступ до курсу лекцій".

Уступ

углубление в горе в виде ступени: "видертись на уступ", "гора з уступами", "скельний уступ".

Вот каким примером можно объяснить разницу между этими словами:

Його вступ до лав рятувальників дав йому змогу навчитися безпечно пересуватися вузькими уступами в горах.

Ранее OBOZ.UA объяснял, в чем разница между словами "гамувати" и "тамувати".

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