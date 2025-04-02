Чем отличаются слова 'гамувати' и 'тамувати': значение

Паронимы, то есть схожие по звучанию и написанию, но разные по значению слова, способны запутать даже опытного говорящего. Поэтому приходится их заучивать отдельно, чтобы не совершить ошибок. Конечно, хватает паронимов и в украинском языке.

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Авторы Telegram-канала "Correctarium – Украинский язык" привели интересный пример. Попытайтесь объяснить, в чем разница между словами "гамувати" и "тамувати". Если с первой попытки не вышло, не переживайте – эти глаголы часто путают друг с другом. Поэтому языковеды решили объяснить, в чем их отличие.

"Гамувати" – это прекращать что-либо, предотвращая повторное возникновение или проявление. Также это слово означает успокаивать, укрощать, усмирять кого-то. Вот как правильно его употреблять:

гамувати власні бажання;

гамувати хвилювання;

гамувати галасливих дітей.

В свою очередь "тамувати" – это сдерживать, уменьшать, успокаивать, замедлять что-либо (чаще всего свободное движение, течение чего-либо или вообще какой-то процесс, действие или проявление чувств). А еще так можно сказать об удовлетворении потребности в чем-то (чаще всего так говорят о жажде, голоде и т.д.). Примеры употребления здесь следующие:

тамувати пекучий біль;

тамувати страх перед майбутнім;

тамувати неймовірний голод..

Оба слова можно употребить в одном и том же предложении. Так ясна будет разница между ними. Например:

Вона намагалася вгамувати свою тривогу, водночас тамуючи сльози, що без упину наверталися на очі.

Людина може хіба що тамувати біль, але ніколи не вгамує його — гамують ліки, та й то не завжди.

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