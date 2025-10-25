Встречи и поездки: что ожидает каждого знака зодиака в выходные 25-26 октября

Выходные, 25-26 октября, будут полны встреч, разговоров и поездок. Мы успешно справимся с домашними делами.

Видео дня

Вечеринки в эти дни будут приятными. Также возможна какая-то драма, пишет Astromagia. Больше о том, что вас ожидает, читайте в гороскопе.

Овен

Вы можете чувствовать себя нервными. Могут произойти ситуации, которые полностью выведут вас из равновесия. Однако прежде чем гневаться по пустякам, подумайте, стоит ли оно того. Лучше больше смейтесь, особенно с веселыми друзьями.

Телец

Вы не будете бездельничать. Сходите на прогулку в лес или же просто расслабьтесь на диване. Также позаботьтесь о своем теле и душе – примите ванну и послушайте музыку.

Близнецы

Вы встретите много разных людей. Это могут быть родственники или знакомые, из-за которых вы чувствуете напряжение. Вам придется приложить максимум усилий, чтобы угодить каждому. Однако вы не сможете этого сделать, поэтому не пытайтесь быть удобными для всех, будьте собой.

Рак

Ваш авторитет будет сильным и вы уверенно кого-то убедите в своем мнении. Не бойтесь говорить то, что вы думаете. Вечера проведите в общении – Это будет приятное время.

Лев

Вы будете ожидать исключительного отношения к себе. Если кто-то не влюбляется в вас или не отвечает взаимностью, он может стать вашим худшим врагом.

Дева

Вы будете более логичными, умными и организованными, чем когда-либо. Воспользуйтесь этим! Это хорошее время исправить сложные ситуации, что принесет вам удовольствие. А потом насладитесь своими победами.

Весы

Вам окажут много внимания – цветы, подарки и комплименты. Вы будете притягивать к себе людей, как магнит. Однако может случиться на вашем пути и заздисник, поэтому будьте осторожны.

Скорпион

Вы будете активными и не усидите на месте ни минуты. Однако вас будет легко спровоцировать, поэтому будьте осторожны. Отвечайте остроумно и не опускайте своего оппонента.

Стрелец

У вас будет отличное настроение при любых обстоятельствах. Даже если какое-то блюдо не удастся или отменят встречу, все пойдет вам на пользу. Если у вас закончились деньги, вы не потратите их на ерунду.

Козерог

Вам не будет скучно, ведь вас ожидают как веселье, так и драмы. Ваши друзья помогут вам реализовать замечательную идею или устроить незабываемую вечеринку. Не говорите "нет" тому, что придет вам в голову.

Водолей

Вы наконец научитесь устанавливать границы. Теперь вас не будут беспокоить жалобы других людей, вы не будете делать дело за них. Вы выиграете время и душевное спокойствие.

Рыбы

Вы будете настроены размышлять о прошлых неудачах, провалах и неразделенной любви. Однако у вас появится возможность помочь кому-то с реальной проблемой. Вы решите ее и мгновенно почувствуете себя лучше.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.