Всего 12 градусов днем: синоптик назвала дату похолодания в Украине

В среду, 27 мая, в Украине ожидается сильный ветер со штормовыми порывами. Также почти по всей территории страны будут идти дожди.

Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. С четверга возможно похолодание до +12...+18 градусов, однако в начале июня снова потеплеет.

Погода 27 мая в Украине

В среду, 27 мая, синоптик прогнозирует везде в Украине сильный ветер со штормовыми порывами.

"Осторожно! Нашу территорию будет пересекать атмосферный фронт, еще и с волной – карта! – поэтому практически повсеместно завтра влажная погода с дождями", – отметила синоптик.

Температура воздуха на юге и юго-западе ожидается +25...+28 градусов, в Харьковской, Полтавской, Сумской, Луганской областях +17...+21 градус, на остальной территории +20...+23 градуса.

Погода в Киеве 27 мая

По словам синоптика, в Киеве 27-го мая прогнозируется ветреная погода со штормовыми порывами северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ожидается +21 градус.

"Очень осторожно! Завтра в столице дождь и +21 градус", – написала Диденко.

Начиная с четверга, 28 мая, в Украине наступит похолодание, днем ожидается +12...+18 градусов. Однако в начале июня теплая погода вернется.

