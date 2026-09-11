"Всегда приходил на помощь с улыбкой": вследствие повторного удара врага по Харьковщине погиб энергетик. Фото

10 сентября войска государства-агрессора РФ дважды ударили по поселку Золочев в Харьковской области. В результате повторной дроновой атаки погиб 45-летний энергетик Иван Катунин.

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О трагической новости сообщается на Facebook-странице Золочевского поселкового совет. "Сколько еще жизней украинцев заберет Россия?.." – написали представители громады.

Известно, что противник атаковал населенный пункт около 20:00 в четверг. Захватчики применили FPV-дроны на оптоволокне.

"На улице разгорелся пожар, были повреждены энерго- и газосети. Иван Васильевич Катунин поспешил на помощь односельчанам и в результате повторного попадания погиб на месте", – рассказали в поселковом совете.

Что известно об убитом агрессором украинце

Катунин родился 15 октября 1980 года в Золочеве, там провел детство и юность. Окончил школу № 3, Одноробовское ПТУ и в течение 24 лет работал в Золочевском подразделении РЭС.

"Всю войну он был там, где требовалась помощь, возвращал свет в дома жителей Золочева. Ежедневно рискуя, но никогда не жаловался, всегда приходил на помощь с улыбкой, позитивом и добром. Был общительным, трудолюбивым и целеустремленным", – рассказали о мужчине его знакомые.

У Ивана Катунина остались жена и двое детей: дочь и сын.

Как сообщал OBOZ.UA:

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– Недавно медики "Охматдета" провели почти четырехчасовую операцию и спасли ребенка, который получил ранение во время российского обстрела. Осколок "Шахеда" попал в живот 12-летней Ясмины, повредил крупный кровеносный сосуд и насквозь прошел через печень. Девочка уже находится дома на амбулаторном лечении.

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