Всегда хорошая идея: какие комнатные цветы можно подарить на Рождество

Традиционные рождественские варианты, например пуансеттия, все еще популярны, однако интерес к нетипичным комнатным растениям растет. Покупатели все чаще выбирают подарки, которые имеют декоративную ценность и одновременно не требуют сложного ухода.

Видео дня

Именно поэтому список оригинальных горшечных растений для рождественских подарков в этом году особенно актуален. Кроме классических праздничных растений, широкий выбор включает плодовые деревца, декоративные лианы, компактные хвойные формы и неприхотливые суккуленты.

Каламондин

Одним из самых эффектных вариантов является каламондин, популярное цитрусовое деревце, которое способно плодоносить в помещении при условии получения 6–8 часов солнечного света в день. В теплых климатических зонах его можно выращивать и на улице, но в умеренных регионах каламондин остается исключительно комнатным растением.

Мадейрский жасмин

Еще одним интересным рождественским подарком может стать мадейрский жасмин. Его часто формируют в виде декоративных венков, что делает растение привлекательным элементом интерьера. Растение нуждается в ярком рассеянном свете и защите от прямых солнечных лучей, которые способны вызвать ожоги листьев. В теплых зонах жасмин можно выращивать на улице, но в большинстве регионов он остается популярной комнатной культурой.

Комнатная азалия

Для любителей цветения уместной будет комнатная азалия, в частности сорт Autumn Fire. Она имеет насыщенные бордовые цветы, которые хорошо подходят к зимнему декору. Основными условиями ее выращивания является прохладный воздух и кислая почва. Высаживать флористические азалии в открытый грунт не рекомендуют, поскольку они выращены в контролируемых условиях и могут не выдержать резкого изменения среды.

Бонсай хиноки

Беспроигрышным подарком для ценителей минимализма является бонсай хиноки, один из самых неприхотливых видов для начинающих. Уход за бонсай способствует развитию внимательности и навыков регулярной подрезки, но растение чувствительно к пересушиванию, поэтому почву нужно поддерживать в слегка влажном состоянии. Чрезмерная обрезка, наоборот, может повредить форму и общий вид дерева.

Каланхоэ

Для тех, кто предпочитает яркие краски, подходит цветущий каланхоэ. Этот суккулент доступен в разных цветах: красном, белом, желтом и розовом. Он цветет зимой и продолжает выпускать бутоны до весны, что делает его удобным подарком сезонного характера. Растение нуждается в тепле и ярком свете, а в холодных помещениях может страдать от загнивания корней.

OBOZ.UA также рассказывал, как ухаживать за рождественником, чтобы он радовал красотой как можно дольше.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.