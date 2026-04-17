Всегда боролся за Украину и ее будущее: Порошенко поделился воспоминаниями о погибшем три года назад на фронте Олеге Барне

Три года назад, 17 апреля 2023 года во время штурмовых действий вблизи села Павловка Донецкой области погиб народный депутат 8-го созыва Олег Барна. Петр Порошенко поделился теплыми воспоминаниями о друге и побратиме.

"Олег Барна всегда боролся за Украину и ее свободное будущее. Уже третий год, как его нет с нами, а до сих пор трудно к этому привыкнуть. Его смерть тогда стала для меня ударом, полной неожиданностью, хотя на фронте смертельная угроза повсюду. До последнего вздоха он выполнял то, во что верил: Украина должна быть сильной и независимой. И ничему российскому нет места на нашей земле", – пишет пятый президент.

"Олег всегда был среди первых: имел горячее сердце, был честным и прямолинейным. Никогда не стоял в стороне, когда Украина звала: ни тогда, когда был студентом и участвовал в голодных протестах, ни когда стал народным депутатом. В феврале 2014 года мы вместе были на Майдане. Тогда в Мариинском парке Олега ранили во время противостояний с силовиками. Он показал, что не боится пролить собственную кровь за достоинство и свободу украинцев, за наше европейское будущее. Таким принципиальным я и знал Олега все время нашей дружбы и государственной работы", – пишет Порошенко.

"А еще Олег был очень упрямым и всегда настаивал на своем. Несмотря на травмы, он пошел добровольцем на фронт, когда на востоке Украины началась война. Взял в руки оружие и в 2022 году, хотя уже был непригоден к службе, и добился, чтобы его взяли именно в штурмовую бригаду. "Мы должны оставить нашим детям защищенную, безопасную страну, чтобы они больше не знали, что такое война и убийства, которые несет российский сапог",– говорил Олег. Друг, ты давно уже в небесном войске, а мы здесь продолжаем твою борьбу", – пишет Петр Порошенко.

Олег Барна был активным общественно-политическим деятелем, начиная от студенческой голодовки в 1990 году под названием "Революция на граните" до Революции Достоинства, где получил ранение во время обстрелов 18 февраля 2014 года. В июле 2014-го ушел добровольцем в зону АТО. После начала полномасштабного вторжения в 2022-м году снова ушел на фронт. Сначала служил в составе 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола, затем – в 68-й отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша. Выполнял боевые задачи на донецком направлении обороны.

В августе 2023 года вместе с бойцами своей штурмовой группы Олег Барна был посмертно награжден орденом "За мужество" III степени.

В октябре 2023 года сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что жена погибшего на фронте Олега Барны получила решение суда по иску о защите чести против журналиста телеканала "1+1". Как отметила депутат, решение суда принято еще в апреле, однако телеканал не выполнил его и не обнародовал опровержение лживой информации, которую распространял в свое время против Олега Барны. "Олег Барна выиграл суд. Посмертно. Против лживых журналистов Плюсов, которые его травили. Жена Олега Ольга вспоминает, что в последнем sms муж просил семью продолжать суды, чтобы защитить его честное имя", – написала Ирина Геращенко на своем телеграмм-канале.