Все еще прохладно, но без осадков: синоптики дали прогноз погоды на пятницу, 8 марта

Погода в Украине в пятницу, 8 марта, преимущественно будет пасмурной и сухой. Ночью по Украине ожидаются морозы от -1 до -6 градусов, днем прогнозируют от +3 до +10 градусов.

Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на официальной Facebook-странице Украинского гидрометцентра. По данным синоптиков, дождей в пятницу не будет, а ветер ожидается преимущественно северо-западного направления, от 3 до 8 метров в секунду.

Температура воздуха на западе Украины ночью будет от +1 до -3 градусов, днем будет от +4 до +7, а на Закарпатье потеплеет до +10.

В центральных и северных регионах Украины ночью столбики термометров будут показывать от -2 до -5 градусов, днем прогнозируют +3..+5. На юге страны ночью будет от -1 до -3, а днем от +5 до +9. В восточных областях ночью до -6 градусов, днем от +3 до +5.

В столице и области 8 марта ожидается переменная пасмурность, без осадков. Температура на Киевщине ночью -1..-6 градусов, днем +1..+6. В Киеве ночью до -2, днем от +4 до +6.

На Киевщине также прогнозируют опасные гидрологические явления. В частности на устьевом участке Припяти (зона ЧАЭС) уровни воды будут удерживаться на максимальных отметках весеннего половодья с сохранением воды на пойме в Киевской области І уровень опасности.

Кроме того, 7-12 марта в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, в связи с прохождением весеннего половодья, на реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе Киевской области уровни воды будут содержаться выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий.

Также синоптики предупредили о значительной снеголавинной опасности (3 уровень) на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области. В то же время умеренная снеголавинная опасность 8 марта возможна на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко сказала, что в Украине с 6 марта ожидается волна похолодания. В целом погода в первой половине месяца останется нестабильной.

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