Время возрождения: этих знаков зодиака ожидает прорыв в марте

Ретроградный Меркурий в марте 2026 года может приносить неопределенность. Однако жизнь трех знаков зодиака вскоре значительно улучшится.

Видео дня

Хорошие перемены начнутся после новолуния 18 марта для Овна, Близнецов и Стрельца, пишет Ofeminin. 20 марта Солнце входит в Овна и Меркурий завершает свое ретроградное движение. Это принесет надежду и ясность представителям этих знаков. Март завершится входом Венеры в Тельца, что будет способствовать новым начинаниям и большей любви.

Овен

Овны в марте почувствуют прорыв и желанный отдых после периода трудностей. Ретроградный Меркурий в Рыбах мог создавать недоразумения. Однако теперь ваши цели и мечты прояснятся, а препятствия исчезнут.

Вы почувствуете внутреннюю силу и начнете действовать целенаправленно. Начнется ваш сезон Овна, когда стоит принимать важные решения, прислушиваться к конструктивной критике и сотрудничать с другими. Отложите конфликты. Будьте мудрыми лидерами и выстраивайте собственную позицию.

Близнецы

20 марта Меркурий начнет свое прямое движение, а Солнце войдет в знак Овна. Близнецы теперь почувствуют улучшение настроения и ясность мышления. Препятствия исчезнут и все начнет налаживаться. Вы почувствуете прилив энергии в на работе. Вам станет легче выполнять задачи, которые раньше казались сложными.

Это идеальное время для установления новых контактов и творческих проектов. Венера в Овне способствует творческим инициативам. Друзья и близкие поддержат Близнецов. Будьте смелыми, чтобы презентовать свои достижения и показать себя.

Стрелец

Начало марта для Стрельца было довольно неопределенным и полным сомнений. Однако в конце месяца вы почувствуете значительное улучшение. Новолуние в Рыбах 18 марта откроет новые выгодные возможности в профессиональной сфере. Вы будете убедительными и получите признание от близких людей. Однако вам стоит избегать импульсивности.

Также Солнце в Овне и конец ретроградного Меркурия 20 марта будет способствовать вашей уверенности и принесет ясность в вашу жизнь. Благодаря влиянию Венеры в Овне вы станете более чувствительными и эмпатийными. Стрелец может открыть для себя новую роль лидера, который вдохновляет и поддерживает других.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.