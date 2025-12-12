Время для учебы и решения личных дел: гороскоп для каждого знака зодиака на 12 декабря

Пятница, 12 декабря, будет благоприятной для роста, обучения и решения собственных дел благодаря пребыванию Луны в Деве. Мы почувствуем смелость, будем быстрыми и сосредоточенными.

Видео дня

Это отличный день для поиска новых решений и изменения шаблонов, пишет Vogue.pl. Также стоит избегать критики чужих взглядов или действий. В 17:05 Луна войдет в Весы, и мы сможем насладиться тем, что нам нравится. Больше о том, что ожидает каждого знака зодиака, читайте в гороскопе.

Овен

Вам понадобится добрый совет и небольшая поддержка. Вы будете стремиться избегать одиночества. Могут появиться хорошие идеи для сотрудничества, однако не спорьте по пустякам. В любви вам будет везти. Одинокие Овны могут кого-то очаровать, поэтому будьте смелее.

Телец

Вы будете энергичными и изобретательными, и добьетесь успеха. Продемонстрируйте свои способности и чувство юмора. Возможны новые контакты и решение споров на работе. Может появиться очень выгодная сделка поэтому будьте внимательными.

Близнецы

Не обещайте людям слишком много. Вы добрые, но должны устанавливать собственные границы. Не позволяйте себя использовать. Позаботьтесь о себе, а другие подстроятся. Во второй половине дня вы почувствуете, что все налаживается. Во время шопинга тоже помните о собственных потребностях.

Рак

Вы будете общительными, сможете найти друзей и восстановить старые контакты. Поговорите с кем-то опытным, и вы получите вдохновение. Позвоните близким, поскольку у них будут для вас хорошие новости. В любви все сложится хорошо, поэтому сходите на свидание.

Лев

Сегодня не стоит дискутировать. Вы докажете важному человеку, что можете все делать лучше. Старайтесь сохранять спокойствие и не критикуйте своих коллег. Проявите понимание вместо того, чтобы злиться. Позаботьтесь о своем доме и родных, кто-то ждет от вас известия.

Дева

Вам будет трудно сосредоточиться на скучных задачах. Измените свои планы, чтобы улучшить свое настроение. Пообщайтесь с друзьями, только не сплетничайте. Лучше собирайте информацию, а не становитесь ее источником.

Весы

Вы откроете для себя, что можете влиять на окружающих. Вы пообщаетесь с доброжелательными людьми и вместе обдумаете, что делать для достижения важных целей. Это хороший день для решения рабочих вопросов. Избегайте критики, поскольку кто-то может обидеться. Днем атмосфера улучшится, поскольку Луна войдет в ваш знак.

Скорпион

Вы будете в хорошем настроении, но и также очень ответственными. Вы решите сложные задачи, если они хорошо оплачиваются. Однако вам придется самостоятельно требовать больше денег или других привилегий. На вечер не планируйте много дел, а лучше отдохните и попробуйте восстановить силы.

Стрелец

Вы будете в хорошем настроении, однако немного рассеянными. Будьте внимательны к деталям различных дел. Когда вы все контролируете, вы избежите проблем. Доверяйте своей интуиции, она подскажет, с кем провести время. Днем приятный человек может пригласить вас на кофе или прогулку.

Козерог

Вам повезет в отношениях. Вас ожидают интересные разговоры, которые дадут вам много поводов для размышлений. Днем сходите на лекцию или встречу, связанную с хобби – это будет приятное время. Вам понадобятся развлечения и веселье. Одинокие могут смело искать партнера.

Водолей

Вы испытаете сильные эмоции, поскольку первыми узнаете о различных тайнах. Вы станете более чувствительными к несправедливости и сможете что-то сделать ради общего блага. Старайтесь не обещать лишнего. Днем сосредоточьтесь на домашних и семейных обязанностях. Это также хороший день для покупок.

Рыбы

Вы будете очень заняты и сможете решить не только свои дела, но и помочь кому-то. Только не позволяйте другим людям решать, что вы должны делать. Найдите время для хобби и отдыха, чтобы набраться сил. Также это благоприятный день для обучения, путешествий и интересных знакомств.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.