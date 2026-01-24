Время для спонтанных приключений и общения: что ожидает каждого знака зодиака в выходные 24-25 января

Выходные, 24-25 января, будут полны эмоций, разговоров и неожиданных событий. Кто-то останется под одеялом дома, а другие отправятся в приключения.

Видео дня

Близнецов ожидают динамичные и полные общения дни, а Львы получат хорошие новости, связанные с работой или проектом, пишет Lokalna. Больше о том, что приготовили звезды каждому знаку зодиака, читайте в гороскопе.

Овен

Вы почувствуете всплеск энергии и используете ее на социальные события. Кто-то может нарушить ваши планы. В субботу не принимайте импульсивных финансовых решений. Воскресенье благоприятно для коротких поездок или встреч. Вы можете получить комплимент, который улучшит ваше настроение. В отношениях будьте честными. Также обязательно отдыхайте.

Телец

Это будут спокойные выходные, которые вы проведете в домашней атмосфере, за вкусной едой и с близкими людьми. У вас может появиться интересная финансовая идея. Кто-то попросит вашего совета. В субботу не стоит быть упрямыми, а воскресенье способствует наведению порядка, как физического, так и эмоционального.

Близнецы

Выходные будут полны общения и динамичными. Вас ожидает интересная встреча или знакомство. Не обещайте больше, чем вы реально можете выполнить. В субботу могут произойти внезапные изменения в планах. В воскресенье займитесь творчеством или хобби.

Рак

В эти выходные вы будете эмоциональными и почувствуете сильную потребность в близости и разговорах от души. Это хорошее время, чтобы выяснить незначительное недоразумение. В субботу уделите время себе и слушайте свою интуицию, которая подскажет, кому доверять. В воскресенье вы будете сосредоточены на воспоминаниях и планировании будущего. Помните о важности отдыха.

Лев

Вы будете в центре внимания. У вас возникнет возможность кого-то поддержать и вдохновить. Выходные благоприятны для прогулок, культурных мероприятий и больших собраний. В субботу вы можете получить хорошие новости, связанные с работой или проектом. Воскресенье будет полно размышлений над важной целью. Вы привлечете к себе окружающих своей уверенностью в себе.

Дева

В эти выходные вы быстро найдете баланс между обязанностями и отдыхом. Кто-то оценит вашу помощь больше, чем вы ожидаете. Суббота способствует планированию и организации. Вы можете открыть для себя что-то, что облегчит вашу повседневную жизнь. В воскресенье стоит пообщаться и восстановить силы. Старайтесь не преувеличивать все.

Весы

Вы будете сосредоточены на отношениях. Вы можете почувствовать, что кто-то нуждается в вашем присутствии больше, чем обычно. Это благоприятное время для свиданий, встреч и восстановления связей. В субботу кто-то может удивить вас искренним признанием. В воскресенье займитесь искусством, музыкой или другими эстетическими делами. Стоит перестать пытаться угодить всем сразу.

Скорпион

Эти выходные будут способствовать глубоким размышлениям. Вы сделаете важный вывод в вопросе, который откладывали. Суббота будет интенсивной, а в воскресенье лучше отдохнуть в тишине. Помните о важности достаточного сна, поскольку вы можете чувствовать себя истощенными.

Стрелец

Вы будете полны желания совершить путешествие или начать новое занятие. Кто-то вдохновит вас на это. Суббота – отличное время для движения и веселья. Однако не отвлекайтесь, чтобы не потерять вещи. В воскресенье состоится вдохновенный разговор.

Козерог

Вы будете думать о работе. Однако помните, что кто-то из близких вам людей нуждается в вашем внимании. Это хорошее время, чтобы навести порядок в вашем доме. Суббота благоприятна для планирования или обсуждения будущего. В воскресенье побудьте в тишине и подумайте о долгосрочных планах.

Водолей

Вы будете полны идей. На выходных стоит встретиться с необычными людьми. В субботу не перегружайте себя. Кто-то может попросить вас о необычной услуге. В воскресенье вы почувствуете потребность побыть в одиночестве.

Рыбы

Вы будете более чувствительными. Искусство, музыка и природа будут иметь глубокое влияние на вас. В эти выходные вы побудете в тишине и восстановите силы. В субботу может произойти трогательная встреча или разговор. Ваши сны могут быть символическими. В воскресенье вы решите старые проблемы в эмоциональной сфере. Никуда не спешите.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.