Время для решительных действий: астропрогноз на 5 июня

В четверг, 5 июня продолжается 9 лунный день, а после обеда начнется 10-й. Луна находится в Весах, Солнце – в Близнецах.

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Каким будет такой день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, вселенная с нами всегда говорит и нам помогает, а сегодня она даст нам день решительных действий.

Она напомнила, что сейчас продолжается фаза нарастания Луны и это нужно учитывать. Ведь все, что мы начинаем делать на фазе роста Луны, происходит наилучшим образом.

"Поэтому это день, когда любое дело, которое вы начинаете, оно будет иметь хороший результат. Это замечательный день для того, чтобы дать миру хороший результат, чтобы дать что-то новое, чтобы дать что-то интересное, чтобы что-то создать, придумать", – сказала Исита Гая.

Астролог также рассказала о практиках, которые могут принести пользу в таких условиях. "Вы можете сделать в этот день карту желаний. Вы можете запрограммировать свое будущее, свою радость. Это день создания реальности. Не упустите этот день", – призвала она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 5 июня для всех знаков зодиака – кому сегодня нужно найти время для отдыха.

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