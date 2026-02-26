Время быть смелыми: любовный гороскоп для Весов, Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея и Рыб на март

В марте 2026 года многих знаков зодиака охватит настоящая любовная революция. Наши эмоции будут яркими, а в отношениях откроются новые возможности. Нас ожидают искренние разговоры, неожиданные повороты и спонтанные решения.

Это будет месяц честности и смелых решений в любовной сфере, пишет Glamour. Кто-то начнет новую страницу, а кто-то решит старые проблемы. Каждый знак зодиака получит уникальную возможность для перемен. Что ожидает Весов, Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея и Рыб в начале весны, читайте в любовном гороскопе.

Весы

Весы в берегу могут вернуться в прошлые отношения или неожиданно встретят кого-то особенного. У вас будет время подумать о том, что на самом деле приносит вам счастье. Новые отношения начнутся незаметно, а развиваться будут быстро.

Скорпион

Скорпионы почувствуют чрезвычайно сильные эмоции в марте. В отношениях понадобится честность и компромиссы. Одинокие имеют шанс встретить кого-то, кто зажжет их страсть и вызовет волну эмоций.

Стрелец

У Стрельцов в марте появится возможность начать новую страницу в своей любовной жизни. В отношениях это время для смелых заявлений и решений. А одинокие могут встретить кого-то и начать новую дружбу. Не упустите то, что предлагает вам судьба.

Козерог

Март для Козерогов будет благоприятным для преодоления своих эмоциональных препятствий. Стоит позволить себе быть более спонтанными. У одиноких есть шанс встретить человека, который преодолеет их барьеры и принесет радость в их повседневную жизнь.

Водолей

Водолеи в марте могут почувствовать неожиданный интерес со стороны близкого человека. Это отличный месяц для начала новых отношений. Для вашего счастья они должны быть основаны на доверии и честности.

Рыбы

У Рыб в марте исполнятся мечты. Если вы в отношениях, появится больше нежности и понимания. Одинокие могут встретить человека, который кардинально изменит их мир и подарит им надежду на настоящую любовь.

