Временное потепление: синоптики дали прогноз погоды на пятницу, 13 октября

13 октября в Украину приедет бабье лето. Ветер стихнет, а температура воздуха прогреется до 20 градусов.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, в пятницу по всей территории Украины сохранится облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь.

Да, в западных и северных областях ночью и утром ожидаются небольшие осадки дождя. Местами будут дожди также в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.

Днем пройдет дождь в Карпатах, а также центральных и восточных областях. На остальных территориях будет стоять сухая погода.

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Ветер после порывов накануне стихнет, будет умеренным и будет двигаться преимущественно по северо-западному направлению со скоростью 5-10 м/с.

Средняя температура воздуха днем будет +16...18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +9...+11 градусов.

Теплее всего 13 октября будет на юге и в Закарпатье, где температура воздуха будет достигать +20.

Холоднее всего в этот день будет в Карпатах, там столбики термометров будут показывать +10...+15.

В Киеве 13 октября будет облачная погода с прояснениями. Ночью и утром в столице и области ожидается умеренный дождь, днем без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха В Киеве днем прогреется до +17...+19, ночью столбики термометров будут показывать +11...+13.

По области ночью +8…+13, днем +15…+20.

Пожарная опасность

Синоптики также предупреждают, что в течение 12-15 октября в большинстве областей Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Исключение будет составлять большинство запада, Черниговская, Донецкая, Луганская области, а также Запорожская 12 – 14 октября, Ровенская 13 – 15 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков "бабье лето" в октябре продлится всего 3-4 дня. После этого с северо-запада через Балтию и страны Скандинавии в Украину придет похолодание.

Однако выпадение первого снега в октябре в Украине маловероятно, за исключением высокогорных районов.

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