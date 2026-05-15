Вражеский дрон повредил укрытие музея Сковороды на Харьковщине. Фото

Российский беспилотник повредил защитное укрытие над Национальным литературно-мемориальным музеем Г.С. Сковороды в Харьковской области. Обстрел произошел на днях в селе Сковородиновка, где расположен памятник истории национального значения – дом, в котором жил и умер Григорий Сковорода.

О последствиях атаки сообщили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины. Там отметили, что на месте работают правоохранители, спасатели ГСЧС и профильные специалисты, которые документируют повреждения и готовят технический акт.

По предварительным данным, повреждения получили восемь пролетов крыши защитного укрытия. В то же время само здание музея и его несущие конструкции не пострадали.

Вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины – министр культуры Украины Татьяна Бережная отметила, что музей Сковороды после российского удара 2022 года стал символом несокрушимости украинской культуры. По ее словам, Украина продолжает сотрудничать с международными партнерами для защиты культурного наследия.

Повреждения после удара

В одном из пролетов укрытия специалисты зафиксировали значительное отверстие. Еще семь пролетов были повреждены обломками после взрыва дрона. Но, как уточнили в министерстве, конструктив памятника и основные элементы защитного укрытия остались целыми.

"Музей Григория Сковороды стал символом несокрушимости украинской культуры после российского удара в 2022 году. Сегодня враг снова пытается повредить место, которое сохраняет нашу историческую память", – заявила Татьяна Бережная.

В министерстве также сообщили, что информацию о повреждении уже передали в ЮНЕСКО. В ближайшее время Департамент культуры и туризма Харьковской ОГА должен направить официальное письмо о проведении ремонтных работ и ликвидации последствий атаки.

Музей под защитой

Музей Григория Сковороды в Сковородиновке российские войска уже обстреливали в мае 2022 года. Тогда в результате ракетного удара здание подверглось значительным разрушениям. Фото после той атаки, пожалуй, помнят многие украинцы – обгоревшие стены музея стали одним из символов потерь украинской культуры во время войны.

После обстрела международные партнеры присоединились к созданию специального защитного укрытия над памятником. Именно эта конструкция теперь приняла на себя удар российского беспилотника.

Войска Российской Федерации во время "режима тишины" 9 мая уменьшили количество штурмов и обстрелов, но не прекратили их. За неполные сутки враг атаковал на фронте минимум 51 раз, а также ударил с воздуха по приграничным и прифронтовым регионам.

Под обстрелами кроме Харькова оказались Запорожье, а также Днепропетровщина и Донетчина.

