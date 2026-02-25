'Врагу не будет пощады': Порошенко передал силам обороны первую партию FPV-бомберов Stark 13

Силы обороны получили первую партию FPV-бомберов Stark 13. Это новый проект Фонда Порошенко, направленный на повышение боеспособности войска.

Об этом сообщил лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко.

По словам Порошенко, средняя эффективность работы каждого FPV – не менее 35%. "Простой математикой это означает более 20 000 ликвидированных оккупантов. Это наш вклад, который враг точно заметил", – убежден Порошенко.

"Ровно четыре года назад в этих стенах родился 206-й батальон. Именно здесь были казарма, госпиталь и столовая, где Марина кормила бойцов. Именно здесь принимали присягу 2000 человек, которые пришли добровольцами с оружием в руках защищать Киев. Это было правильно, хоть и страшно. За эти 4 года мы очень много сделали. Но угрозы не стало меньше", – говорит Порошенко.

"Сегодня мы презентуем еще один крутой продукт. Это 100 FPV-бомберов Stark 13. Здесь мощные аккумуляторы. Дрон способен атаковать цель снарядом весом 4 кг на расстоянии 10 километров. А снарядом на 3 кг – почти на 20 километров. Сбрасывает, уничтожает врага и возвращается за новой порцией бомбовой нагрузки", – показывает пятый президент.

"Мы постоянно модернизируемся. От первых 7″ и 8″ FPV до оптоволокна и тяжелых 15″ дронов, а сейчас уже и с большим сбросом, а также "Молний", которые летают на 80 км. Врагу от нас точно не будет пощады. А результат работы этих новеньких FPV будет оккупантам подарочком на четвертую годовщину широкомасштабного вторжения 13-летней войны", – замечает Порошенко.

Ранее в декабре 2025 года также стало известно о новой программе Фонда Порошенко – на фронт пошли украинские дроны-камикадзе "Молния". Дрон может развивать крейсерскую скорость до 110 километров в час и находиться в воздухе до 60 минут.

Максимальная полезная нагрузка для "Молнии" – 8 килограммов. Самолет может нести боеприпасы различных типов для поражения целей в тылу противника: полевые позиции, здания с личным составом и техникой и тому подобное. Для развертывания и подготовки к запуску экипажу нужно до 10 минут, а чтобы покинуть позицию взлета достаточно 5 минут.

Всего с начала полномасштабного вторжения пятый президент передал в подразделения Сил обороны более 68 тысяч FPV-дронов различных типов на сумму 1,2 миллиарда гривен.