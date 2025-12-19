Диденко дала прогноз погоды на выходные в Украине и назвала дату похолодания. Карта

В субботу, 20 декабря, и в воскресенье, 21 декабря, в Украине синоптическая ситуация особо не изменится. По всей территории ожидается облачная, почти бездождевая погода и туманы.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, существенное похолодание придет нас на Рождество, 25 декабря.

"Прогноз погоды на субботу, 20-е декабря и – ура! – на 21-е декабря, день зимнего солнцестояния, самый короткий день, с которого мы сдвигаемся на весну. Но все постепенно. Пока что будет преобладать синоптическая ситуация без особых изменений, облачно, антициклон, без существенных осадков, туманы", – подчеркнула метеоролог.

Прогноз погоды на выходные

Она отметила, что 20–21 декабря в Украине днем прогнозируется температура воздуха в пределах 0 – +4 градусов, в западных и южных регионах – +3 – +7, в Крыму – до +9 градусов.

В Киеве в субботу и воскресенье осадков не ожидается, погода будет прохладной, но умеренной – +1 – +3 градуса.

В целом, по словам Диденко, 21 декабря существенных изменений в погодных условиях не предвидится, однако эта дата имеет особое астрономическое и психологическое значение, ведь именно с нее начинается постепенное движение к весне.

"Известная поговорка, что "солнце – на лето, зима – на мороз" действительно не просто так. Ведь как раз на Рождество, с 25-го декабря, в Украине начнется похолодание. Как именно, откуда и на сколько градусов – в уточненных прогнозах дальнейших", – говорится в сообщении.

А пока синоптик посоветовала украинцам подготовить теплую одежду, позаботиться об утеплении в домах и "не волноваться, потому что зимой похолодание – нормальная вещь, попить профилактические витамины, докупить на неделе все на кутью и узвар".

Как писал OBOZ.UA, в Укргидрометцентре считают, что эта зима может быть на 1,5– 2 градуса теплее нормы. Впрочем, возможны кратковременные периоды относительно сильных, до -18 градусов, морозов.

