Впервые за десятилетие: Charity Viennese Ball возвращается во Львов

27 ноября 2026 года Львов вновь станет городом бала. После многолетнего перерыва Charity Viennese Ball возвращается туда, где бальная культура на протяжении веков была неотъемлемой частью жизни города. В этом году одно из самых известных бальных событий Украины откроет новую страницу своей истории именно во Львове, соединив европейскую традицию, искусство, элегантность и благотворительность.

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Львов вновь станет городом бала – на этот раз современная европейская бальная традиция встретится с историей города, искусством, элегантностью и благотворительностью.

Львов веками жил в ритме балов. С XVIII века здесь проходили грандиозные танцевальные вечера, а в XIX веке балы стали важной частью культурной и общественной жизни города. В львовских залах встречались представители шляхты и интеллигенции, художники, политики и представители разных культур.

Теперь эта история пополняется новой главой.

Charity Viennese Ball уже много лет развивает в Украине традицию Венского бала, сочетая её с благотворительной миссией. В Украине мероприятие проходит при поддержке и под патронатом Посольства Австрии в Украине, продолжая традицию одного из самых известных культурных форматов Европы.

Организаторы Charity Viennese Ball в Украине – соучредительницы бизнес-клуба The One in a Million Лидия Филатова и Светлана Третьякова.

В этом году уникальная локация Emily Resort превратится в главную бальную площадку мероприятия. Местным организационным партнером Charity Viennese Ball во Львове стал Денис Рынский – CMO Emily Resort и Founder & CEO Global Events, который присоединился к подготовке и проведению мероприятия во Львове.

Выбор Львова и новой локации носит символический характер: бал возвращается в город, где бальная культура имеет глубокие исторические корни.

Ежегодные балы имеют свои особые цвета. Львовский бал засияет цветом сапфира – насыщенным синим и в то же время глубоким цветом, символизирующим элегантность, глубину и утонченную красоту.

Хореографическую составляющую Charity Viennese Ball традиционно возглавит Макс Леонов, победитель проекта "Танцы со звездами". Уже четвертый год подряд он готовит пары и дебютантов к Венскому балу, работая над постановками и подготовкой участников к выходу на паркет.

Торжественное открытие Charity Viennese Ball традиционно принадлежит дебютантам. Именно их первый выход на паркет станет символическим началом бала и одним из самых важных моментов вечера.

Этот вечер посвящен культуре, искусству и красоте. У него будет конкретная благотворительная цель – поддержать людей, проходящих сложный путь восстановления.

Charity Viennese Ball сочетает в себе европейскую бальную традицию, искусство, элегантность, сильное сообщество и благотворительность.

27 ноября Львов вновь услышит музыку бала. Не как воспоминание о прошлом, а как начало новой истории.

Charity Viennese Ball 2026

27 ноября 2026 года

Emily Resort, Винники, Львовская область

Культура. Элегантность. Благотворительность.

Бал возвращается во Львов.

Купить билет по ссылке: https://vienneseball.in.ua