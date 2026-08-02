Впереди была вся жизнь: в боях за Украину погиб 21-летний офицер из Львовской области

В боях за Украину погиб молодой офицер Назарий Милькус из Львовской области. Он с детства мечтал стать военным, учился сначала в специализированном лицее, а затем – в Харьковской академии Национальной гвардии Украины, после окончания которой молодой воин встал на защиту родной земли.

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Жизнь Назария оборвалась 1 июня в Донецкой области, он ушел в вечность в возрасте 21 года. О потере сообщили в Мурованской территориальной громаде.

Что известно о Герое

Назарий Милькус родился 27 октября 2004 года в селе Сороки-Львовские.

Еще с детства парень мечтал стать военным – и последовательно шел к осуществлению своей мечты: сначала учился во Львовском лицее имени Героев Крут, затем – в Харьковской академии Национальной гвардии Украины, которую окончил уже в звании офицера.

Назарий нес службу в должности пилота беспилотных авиационных комплексов в одном из подразделений Сил обороны.

"1 июня 2026 года, во время выполнения боевого задания по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, вблизи населённого пункта Белицкое Покровского района Донецкой области Герой погиб. Он был одним из самых молодых военнослужащих, который до последнего оставался верным Военной присяге и украинскому народу... Ему был всего 21 год…Впереди была целая жизнь", – отметили в громаде.

У Героя осталась мама.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Сумах простились с молодым пограничником Даниилом Барановым, отдавшем жизнь за Украину. В ряды Госпогранслужбы он вступил в 2022 году и с тех пор защищал северную границу государства.

После тяжелого ранения, полученного во время боевого задания, молодой воин в течение недели боролся за жизнь, однако в конце концов его сердце остановилось.

Также в бою за Украину погиб 23-летний воин из Николаевской области Станислав Соломяный. Его жизнь оборвалась 24 июля.

А в Ривненскую область поступило трагическое известие о гибели на фронте командира роты ударных БПЛА Дмитрия Годуна. Он встал на защиту родной земли в первые часы полномасштабного вторжения. Дома возвращения папы ждала его маленькая дочь

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