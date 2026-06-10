Возвращается на щите: на Курском направлении погиб морской пехотинец из Николаевской области Александр Дречко. Фото

Очередная потеря на фронте: погиб морской пехотинец из Николаевской области Александр Дречко. Жизнь Героя оборвалась на Курском направлении еще в 2024 году.

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Печальную весть сообщили на Facebook-странице Баштанской территориальной громады. Там также выразили соболезнования семье и друзьям погибшего защитника.

Что известно о Герое

Военнослужащий Александр Дречко проживал в городе Баштанка Николаевской области. Он служил сержантом и занимал должность командира отделения зенитного артиллерийского взвода морской пехоты.

Погиб 7 ноября 2024 года во время выполнения боевого задания на Курском направлении.

Александр до последнего оставался верным военной присяге и преданно защищал независимость и территориальную целостность Украины.

Побратимы, друзья и семья будут помнить мужество, несокрушимость и самопожертвование Героя.

"Выражаем искренние соболезнования семье, близким и друзьям погибшего Героя. Склоняем головы в скорби и разделяем вашу боль. Светлая память и вечная слава Защитнику Украины. Герои не умирают!" – говорится в сообщении.

Напомним, на войне погиб военный со Львовщины Игорь Жук. Жизнь смелого Героя оборвалась 1 июня в Донецкой области, недалеко от села Молочарка. Ему навсегда останется 30 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в бою за Украину погиб спецназовец Сергей Шевченко из Хорола, что на Полтавщине. Он прошел обучение в Польше и Литве и участвовал в отражении вражеской агрессии на самых горячих направлениях. Жизнь воина оборвалась 24 мая в Донецкой области.

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