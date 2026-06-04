Часть областей накроет непогода: синоптики уточнили проноз на потницу в Украине. Карта
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В пятницу, 5 июня, преимущественно по всей территории Украины ожидаются дожди, местами с грозами. На остальной территории ожидается преимущественно облачная с прояснениями погода.
Об этом сообщает Укргидрометцентр. Только в центре и местами на севере дождей не ожидается.
Погода в Украине и Киеве 5 июня
Завтра, по сообщению синоптиков, в течение дня облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Местами кратковременные дожди, местами с грозой.
Температура воздуха в течение дня +24...+26 градусов по Цельсию, ночью +14...+16. В Крыму столбики термометров покажут до +27 градусов тепла.
В Киеве и области завтра облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +13...+15 градусов. Днем воздух прогреется до +24...+26 градусов.
Напомним, ранее внезапная непогода в среду, 3 июня, накрыла Ивано-Франковск. Из-за сильного ливня значительная часть городских улиц ушла под воду, а дороги местами напоминали реки. Из-за интенсивных осадков система водоотвода не смогла быстро справиться с большим объемом дождевой воды.
Как сообщал OBOZ.UA, что в Киеве в течение третьего месяца весны 2026 года климатологами было зафиксировано три температурных рекорда. Теплее всего было 6 мая, когда максимальная температура повысилась до 29,9°С.
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