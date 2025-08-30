'Возможно, среди них будущие писатели': в 'Блогер Кэмпе' наградили победителей Всеукраинского конкурса эссе Музея 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

На летней смене "Блогер Кэмпа" состоялось торжественное награждение победителей Всеукраинского конкурса эссе "Событие, которое изменило все. Сила помощи", организованного Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Ценные призы получили ученики и учителя, чьи творческие работы жюри признало лучшими. Победителей приветствовала певица, композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актриса Светлана Тарабарова.

"Писать эссе для детей – это как терапия. Когда ребенок излагает свои мысли на бумаге, он освобождается от негатива, еще раз проживает опыт, который уже не так травмирует. Я уверена, что многие дети не оставят этот навык в прошлом и в дальнейшем его будут использовать. Кто знает — возможно, из них вырастут талантливые украинские писатели", – отметила звездная гостья.

Победителями нынешнего конкурса стали ученики и учителя из разных регионов Украины, которые ярко раскрыли тему о силе помощи. Их работы отметили за искренность, смелость рассказа, глубокий эмоциональный смысл и способность вдохновлять других. Во время награждения победители поблагодарили Музей "Голоса Мирных" за организацию конкурса, ведь участие в нем стало для многих способом выговориться и изложить пережитые эмоции на бумаге.

"Все, что было на душе, я воплотила в тексте. А когда узнала, что стала победительницей, то очень обрадовалась", — рассказывает Адриана из Ивано-Франковской области, чья работа была отмечена специальной наградой от жюри.

Олесь из Дубно Ровенской области также считает участие в конкурсе чрезвычайно важным: в условиях войны дети переживают сильные эмоции, и написание эссе помогает им осмыслить пережитое и найти внутреннюю опору.

"Когда я написал это эссе, то мне стало намного легче, потому что все свои чувства я туда вложил. Хочу, чтобы другие дети тоже попробовали. Это действительно очень разгружает душу", — добавляет юноша.

Учителя отмечали значение конкурса, ведь он помогает детям научиться выражать собственные мысли и переживания. Это, в свою очередь, формирует коллективную память поколения.

"Такие конкурсы должны быть, ведь они учат детей любить свое государство, язык, а главное — рассказывать собственные истории, истории своей жизни. Это дает понимание того, кто ты есть", — отметила Татьяна Товстокора, учительница из Харьковщины и одна из победительниц.

Работы победителей Всеукраинского конкурса эссе "Событие, которое изменило все. Сила помощи" пополнили Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова — крупнейшую в мире коллекцию историй о войне России против Украины. На сегодняшний день Музей уже собрал более 140 тысяч свидетельств.

Расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных": https://civilvoicesmuseum.org/ или на бесплатной горячей линии 0800 50 90 01.

Организатор конкурса — Фонд Рината Ахметова при поддержке Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования" и Министерства образования и науки Украины.