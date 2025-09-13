Возможна непогода: синоптики назвали области, которые в воскресенье накроют дожди. Карта

В Украине 14 сентября погода будет свежей. Осадки ожидаются только в крайних западных областях: Волынской, Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской.

Прогноз погоды на воскресенье от УкрГМЦ

На сайте Украинского гидрометеорологического центра сообщается, что днем 14 сентября будет немного ветрено: 7–12 метров в секунду. В ночь на воскресенье скорость ветра будет меньше, 5–10 метров в секунду.

Во всех регионах переменная облачность, с кратковременными дождями в отдельных западных областях.

Средняя температура по Украине ночью +13...+11 градусов. На востоке и севере прохладнее, +9...+11, а на юге теплее, +12...+16.

Днем термометры покажут примерно +21...+23 градуса. В Черниговской и Сумской областях +19...+21. На юге, в Запорожской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской областях воздух может прогреться до +24.

14 сентября в Украине, кроме западных областей и Винницкой области, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как ранее писал OBOZ.UA, согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, осеннее похолодание придет в Украину ориентировочно с 17 сентября.

