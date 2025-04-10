Воздушная паска без замеса: рецепт удачной выпечки, которая получится у всех
Домашние паски практически всегда готовятся на опаре, но можно готовить также из творога. Практически всегда в паски добавляют сухофрукты для яркого вкуса и аромата.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пышной и удачной паски без замеса.
Ингредиенты:
Опара:
- 300 мл теплого молока
- 35 г дрожжей свежих
- 1 ст л сахара
- 4 ст л муки от общей массы
Тесто:
- 5 желтков (белки не выбрасывать, они пригодятся для декора)
- 175 г сахара
- 0,5 ч л соли
- Цедра 1 апельсина
- Коньяк или ром (75 мл) тот, в котором набухал изюм
- 200 г растопленного сливочного масла (50/50 сливочное и топленое сливочное масло)
- 600 г муки
Опара:
- 150 г изюма +1 ст л муки
Способ приготовления:
1. Заранее залить сухофрукты коньяком/ромом или вином.
2. Для опары: смешать теплое молоко, сахар и муку. Оставить на 15 минут, в это время подготовить остальные ингредиенты.
3. Взбить желтки с сахаром и солью в течение 5 минут, влить опару, охлажденное растопленное масло, коньяк и частями ввести муку. Просто перемешать ложкой, накрыть, оставить на 1 час. Добавить изюм с мукой, перемешать ложкой, поставить еще на 1 час Снова перемешать, разделить на 3 равные части, дайте подойти 1 час.
4. Печь 40-45 минут, 180 С, если верх подгорает, накрыть фольгой.
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