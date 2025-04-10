Воздушная паска без замеса: рецепт удачной выпечки, которая получится у всех

Домашние паски практически всегда готовятся на опаре, но можно готовить также из творога. Практически всегда в паски добавляют сухофрукты для яркого вкуса и аромата.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пышной и удачной паски без замеса.

Ингредиенты:

Опара:

300 мл теплого молока

35 г дрожжей свежих

1 ст л сахара

4 ст л муки от общей массы

Тесто:

5 желтков (белки не выбрасывать, они пригодятся для декора)

175 г сахара

0,5 ч л соли

Цедра 1 апельсина

Коньяк или ром (75 мл) тот, в котором набухал изюм

200 г растопленного сливочного масла (50/50 сливочное и топленое сливочное масло)

600 г муки

Опара:

150 г изюма +1 ст л муки

Способ приготовления:

1. Заранее залить сухофрукты коньяком/ромом или вином.

2. Для опары: смешать теплое молоко, сахар и муку. Оставить на 15 минут, в это время подготовить остальные ингредиенты.

3. Взбить желтки с сахаром и солью в течение 5 минут, влить опару, охлажденное растопленное масло, коньяк и частями ввести муку. Просто перемешать ложкой, накрыть, оставить на 1 час. Добавить изюм с мукой, перемешать ложкой, поставить еще на 1 час Снова перемешать, разделить на 3 равные части, дайте подойти 1 час.

4. Печь 40-45 минут, 180 С, если верх подгорает, накрыть фольгой.

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