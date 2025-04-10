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Воздушная паска без замеса: рецепт удачной выпечки, которая получится у всех

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
336
Рецепт паски

Домашние паски практически всегда готовятся на опаре, но можно готовить также из творога. Практически всегда в паски добавляют сухофрукты для яркого вкуса и аромата. 

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Домашние паски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пышной и удачной паски без замеса. 

Рецепт паски

Ингредиенты: 

Опара:

  • 300 мл теплого молока
  • 35 г дрожжей свежих
  • 1 ст л сахара
  • 4 ст л муки от общей массы

Тесто:

  • 5 желтков (белки не выбрасывать, они пригодятся для декора)
  • 175 г сахара
  • 0,5 ч л соли
  • Цедра 1 апельсина
  • Коньяк или ром (75 мл) тот, в котором набухал изюм
  • 200 г растопленного сливочного масла (50/50 сливочное и топленое сливочное масло)
  • 600 г муки

Опара:

  • 150 г изюма +1 ст л муки

Способ приготовления: 

1. Заранее залить сухофрукты коньяком/ромом или вином.

Сухофрукты с алкоголем

2. Для опары: смешать теплое молоко, сахар и муку. Оставить на 15 минут, в это время подготовить остальные ингредиенты.

Приготовление опары

3. Взбить желтки с сахаром и солью в течение 5 минут, влить опару, охлажденное растопленное масло, коньяк и частями ввести муку. Просто перемешать ложкой, накрыть, оставить на 1 час. Добавить изюм с мукой, перемешать ложкой, поставить еще на 1 час Снова перемешать, разделить на 3 равные части, дайте подойти 1 час. 

Приготовление пасок

4. Печь 40-45 минут, 180 С, если верх подгорает, накрыть фольгой.

Готовая паска

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