Воздух прогреется до +24: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 18 апреля

В Украине постепенно идет потепление. В пятницу, 18 апреля, воздух кое-где прогреется до +24. Осадков синоптики не прогнозируют.

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Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". Там отметили, что 18 апреля погоду в Украине будет продолжать определять поле высокого давления.

Лишь на Закарпатье и Прикарпатье днем будет ощущаться влияние атмосферного фронта, что обусловит небольшой кратковременный дождь, местами с грозами.

"На остальной территории – без осадков. Прогнозируем теплую погоду, которой не повредит даже оживленный ветер южных направлений, и только на побережье морей максимальная температура несколько ниже за счет прохладной водной поверхности", – говорится в сообщении синоптиков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7–12°С тепла, днем 19–24°С, на побережье морей 15–20°С.

В Киеве и области 18 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура в области ночью 7-12°С. Днем 19-24°С. В Киеве ночью 10-12°С, днем 21-23°С.

Ранее сообщалось, что в Украине уже в конце весны возможно постепенное повышение температуры воздуха, в том числе до +25 градусов. Однако точно спрогнозировать наступление летней погоды невозможно.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европе наблюдается резкий контраст температур. Сильный холодный фронт из Северной Атлантики охватил юго-запад континента, в частности, Пиренейский полуостров.

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