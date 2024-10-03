Волна холода отступит: синоптик рассказала, когда в Украину снова ворвется тепло

В ближайшие дни в Украину вернется почти летнее тепло. Дневные температуры воздуха будут достигать +24 градуса по Цельсию, а в двух западных областях прекратятся ночные заморозки.

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Таким прогнозом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Она отметила, что повышение температур начнется уже с четверга, 3 октября, и будет наблюдаться в течение всей первой декады месяца.

В западных областях, по словам специалиста, прекратятся ночные заморозки, ночью температура воздуха будет достигать +3+9 градусов, а 4 октября – вплоть до +7+12. Днем столбики термометров поднимутся до +11+16 градусов. В западных областях возможны дожди, но в целом по стране в ближайшую неделю их будет немного.

На остальной территории Украины температура воздуха также будет высокой.

"Ночью +9+15 градусов, днем +19+24 градуса. 4 октября на севере несколько ниже, +16+21 градус", – сообщила синоптик.

"В конце недели дожди могут охватить большую территорию, задеть Киевщину и центральные области. Но юго-восток снова остается сухим", – добавила Птуха.

Напомним, ночью 1 и 2 октября в Закарпатье и Прикарпатье на поверхности почвы наблюдались заморозки в диапазоне от 0 до -3°C. Снижение температуры ощутили Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В западные регионы Украины после теплого сентября внезапно пришла зимняя погода. Снег выпал во Львовской и Ивано-Франковской областях.

– Руководитель отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала, что октябрь этого года ожидается несколько теплее нормы. Волны похолодания вероятны в середине первой и начале третьей декады месяца.