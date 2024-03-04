Поверьте на слово: просыпаться от ночного взрыва - еще то удовольствие. И, конечно же, вполне понятна реакция - пожелать тем, кто нас обстреливает, того же. А еще лучше - в тройном размере.

Нынче ночью я приблизительно так и сделал. Взрыв вырвал меня из сна, взвыли сирены, я привычно потянулся к планшету, понял, что мне не послышалось. Привычно пожелал соседям того, чего они заслужили, повернулся на другой бок под недовольное мурчание потревоженной кошки...А потом мне в голову внезапно пришла фраза Годы Мейер и сон прошел .Мир наступит тогда, говорила Голда, когда они будут любить своих детей больше, чем ненавидеть наших.

Очень простая формула мира. И очень глубокая одновременно.

Мы обречены соседствовать с Россией. Это не судьба, не злой рок или чья-то враждебная воля. Это просто география.

Они никуда не денутся, как бы мы того не желали. На какие бы границы мы не вышли, это не остановит войну. Нет стены, которая остановит ракеты. Нет в мире армий, способных оккупировать 17 миллионов квадратных километров российской территории. А если кто-нибудь думает, что ядерная пустошь рядом с нами добавит нам счастья, здоровья и благополучия, то он ошибается. Это всей планете здоровья не добавит. Это не выход.

Выход в любви. Не в нашей к ним любви, с этим минимум на сотню лет проблемы. И даром нам не нужна их любовь: пусть подавятся. Надо, чтобы их матери любили детей больше, чем очередного царька. Чтобы не бросали их на корм Молоху, сидящему в Кремле. Любили сыновей сильнее, чем любят телевизор с шоу Соловьева и Скабеевой.

Пусть они живут богато и сыто, чтобы не возникало желание приехать к соседу на танке и разграбить его жилище. Пусть каждый дом в России будет отремонтирован и в нем будут кондиционеры, унитазы, стиральные машины, СВЧ и пылесосы. Можно и по несколько штук на квартиру, чтобы наверняка не возникло желание взять чьи-то кроссовки или косметику в виде трофея.

Пусть у них будут исключительно счастливые браки, красивые ласковые жены, качественная водка и разнообразная закуска, на которую всегда хватит денег. Дай им бог благородных, смелых и справедливых правоохранителей, честных судей, неподкупных прокуроров - чтобы торжествовал закон и никого не сажали на бутылку и не насиловали шваброй в околотке.

И пусть армия у них будет современной, сильной и обученной, чтобы никому из них и в голову не пришло, что готовится нападение.

Войны нет там, где людям есть, что терять. Работу, семью, любовь, детей, нормальную жизнь, общение, путешествия, культуру. Там, где образ жизни основан на желании сохранить свои ценности, а не уничтожить или украсть чужие. Где важно сохранить и уважать свои взгляды, а не навязать их кому-нибудь.

Весь ужас нашего нынешнего положения в том, что рядом с нами находится общество, в котором нет ни любви, ни сытости, ни благополучия, ни качественной водки с закуской, ни денег это купить. Там большинству нечего терять и все равно кого убивать, лишь платили бы деньги. Такие деньги, которых никогда не заработать, не проливая кровь. Выдуманная история, кровожадная пропаганда, людоедская идеология помноженные на бедность, малообразованность и внушаемость огромной массы людей, которым, в общем-то, нечего хранить, ценить и терять.

Мир без любви легко превращается в мир смерти. Жить рядом с миром смерти, простите за тавтологию, смертельно опасно.

Вот такой вот парадокс пришел мне в голову после ночного взрыва. После 10 лет войны. После двух лет полномасштабного вторжения.

Если они не научатся любить друг друга больше, чем ненавидеть нас...Пока их внутреннее благополучие не станет для них значить больше, чем желание подчинять, грабить и насиловать...Пока жизнь и здоровье не станут ценнее воли фюрера и измышлений пропаганды... Ну, дальше вы знаете. Не знаю, смогу ли я найти в себе достаточно выдержки, чтобы пожелать им стать такими, как я нарисовал. Не уверен. Но к Голде стоит прислушаться. Она явно понимала за жизнь.