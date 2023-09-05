Не досадно ли мне, что на лучшие годы жизни моего поколения пришелся ужас, творящийся сейчас? Обида – не совсем точное слово. Не об оскорблении идет речь.

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Попытаюсь сформулировать свои ощущения.

Вся ненависть, которую я испытываю (а я именно это чувство испытываю) к агрессору связана не с тем, что у нас - поколения 60-70-80 - отобрали сегодня, а то, что орочье нашествие уничтожает будущее нескольких поколений.

Их победа равнозначна нашему исчезновению.

Их поражение означает лишь длительный, вязкий, многолетний и запущенный триппер, потому, что эта зараза никуда не денется от наших границ.

Это не наша проблема, так как мы уходящая натура. 10 -15 лет активной деятельности - это максимум - и мы станем тенями. Основной груз восстановления и перестройки новой Украины ляжет на плечи тех, кому сегодня 30-35 лет от роду. Не в нас дело. Дело в них.

И за то, что вместо движения вперед наши дети будут восстанавливать то, что уничтожили эти "борцы с нацизмом“, я особенно люблю кремлевских. Люблю, как зубную боль.

У каждого поколения своя война.

Бабушки и дедушки пережили 1 мировую, большевистский переворот, гражданскую (10 миллионов погибших, между прочим), голодоморы, Вторую мировую, репрессии, еще голод, снова репрессии. Но они пережили все это и Советскую власть тоже.

Мамы и папы получили репрессии, голод, Вторую мировую, снова репрессии и голод, несколько десятков лет относительного спокойствия и новую войну - с рашистами вместо фашистов.

Мы думали, что отпетляем. Не отпетляли. И много чего еще впереди

Обидно ли мне?

Мне бесконечно жаль не наше поколение, а молодых мальчиков, гибнущих на фронте. Они воюют нашу войну. Ту, что не состоялась в 1991. Перенеслась на годы нашей зрелости, для того, чтобы убить наших детей и все то, что мы успели взрастить и достигнуть...

Поэтому не надо говорить о том, что ненависть - неконструктивное чувство. Оно конструктивно, пока хоть один агрессор топчет нашу землю. Это топливо нашей свободы.

А обижаться... обижаться будем потом. Сейчас главное выжить и победить.