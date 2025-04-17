'Война изменила нас кардинально': телеведущий Александр Педан рассказал свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Александр Педан, известный телеведущий, признается, что война сменила его кардинально. Он, как и каждый украинец, многое потерял, но многое и нашел. В частности – новые смыслы. Например, практически отказался от развлекательного формата, а полученные на телевидении популярность и доверие применяет сейчас там, где они приносят больше пользы. История Александра Педана вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"Я проводил занятия по минной безопасности для учащихся от 2 до 11 классов. Когда заходил, они кричали: "О, господин судья пришел!" И это было не о шоу. Это было о том, что дети доверяли мне и были готовы слышать и воспринимать серьезные вещи, потому что когда-то видели меня на экране", – рассказывает Александр Алексею Суханову, актеру, ведущему и послу Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Для Александра, как и миллионов украинцев, годы войны стали сложным путем: от принятия неизвестности к адаптации. Первые дни вторжения запомнились телеведущему растерянностью. Более всего он стремился уберечь семью от опасности, а еще понял, что важно не изолировать детей от реальности.

"При младшем ребенке поначалу мы предпочитали не говорить о войне, чтобы не пугать. Но они всегда слышат то, о чем молчат взрослые. С тех пор я говорю с сыном откровенно. Это помогает и сейчас. Например, объясняю ему, что российский контент на YouTube мы не смотрим, потому что все российские блоггеры являются спонсорами войны. В свои восемь лет он это понимает", – рассказывает Александр.

С 2022 года одной из важных страниц жизни телеведущего волонтерские поездки на передовую. Об этом опыте Александр рассказывает по ссылке.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 130 тысяч историй о войне. Это самый большой в мире архив историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

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