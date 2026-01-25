'Воин, который брал на себя самое тяжелое': на Покровском направлении погиб защитник из Ривненской области. Фото

Защищая Украину, отдал свою жизнь еще один воин с Ривненщины – Владимир Мельничук. Старший наводчик минометного расчета исчез после боя, который состоялся 15 мая прошлого года – и с тех пор считался пропавшим без вести.

Недавно семья Героя получила подтверждение его смерти, а на малой родине воина готовятся встречать его на щите. О потере сообщили в Радивиловской громаде.

Что известно о Герое

В громаде раскрыли немного информации о защитнике. Там отметили, что родился он 27 июля 1985 года в населенном пункте Сестрятин.

После полномасштабного вторжения РФ защищал родную землю в составе одного из стрелковых батальонов – в должности старшего наводчика минометного расчета. В общине говорят: Владимир был воином, который брал на себя самое тяжелое и до последнего вздоха хранил верность присяге, побратимам и своей стране.

Жизнь защитника оборвалась 15 мая 2025 года вблизи Малиновки Покровского района Донецкой области: Владимир не вернулся с боевого задания. С тех пор он считался пропавшим без вести.

Около восьми месяцев семья Героя жила надеждой, что он жив – но тщетно: недавно смерть Владимира Мельничука была подтверждена.

В Вечность он ушел 39-летним: до 40-ка Владимир не дожил около двух месяцев.

"Украина потеряла еще одного верного сына. Община — еще одного Героя. семья— самого дорогого человека. Искренне соболезнуем родным и близким Владимира Мельничука. Нет слов, которые могут уменьшить эту боль. Есть только благодарность, память и низкий поклон за подвиг, который никогда не будет забыт", – отметили в общине.

Впоследствии там сообщили , что скорбный кортеж с телом Героя в Радивилове будут встречать в воскресенье, 25 января.

Ориентировочное время прибытия в город – 14:30.

Кортеж проедет по улицам Соборная, Кременецкая, Парковая – в село Сестрятин, где жил Владимир Мельничук с семьей. Там, дома у Героя, в 17:00 начнется панихида.

"Последнее прощание и чин похорон Героя со всеми воинскими почестями состоится в понедельник, 26 января, в 11:00 в Сестрятине", – сообщили в общине.

