Невосполнимая потеря: из-за удара вражеского КАБа погиб Герой с Днепропетровщины. Фото

На войне против российских захватчиков погиб воин из Днепропетровской области Василий Андрощук. Жизнь уроженца Кривого Рога оборвалась 5 января этого года на Донецком направлении вследствие атаки вражеского КАБа.

Об этом сообщили на странице АО "Криворожская теплоцентраль" в Facebook. Там Василий работал охранником подразделения военизированной и служебной охраны с июня 2021 года.

В 2024 году Василий Иванович добровольно мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины. Опыт, который он получил во время срочной службы и многолетней профессиональной деятельности, пригодился воину во время службы.

В звании сержанта Василий Андрощук был командиром отделения плотницких работ мостового взвода роты восстановления искусственных сооружений. Вместе с побратимами выполнял задачи по установлению антидронових сеток на Запорожском направлении, а также на границе Харьковской и Днепропетровской областей.

Военнослужащий погиб в результате российского авиационного удара за неделю до запланированного отпуска. У погибшего защитника, которому был 51 год, осталась любимая Татьяна.

Гибель Василия Андрощука стала тяжелой потерей для семьи, побратимов и коллектива Криворожской теплоцентрали. Для близких он был надежной опорой и человеком, для побратимов – ответственным военнослужащим, который добросовестно выполнял поставленные задачи и поддерживал сослуживцев.

"В трудовом коллективе Криворожской теплоцентрали его помнят как профессионала своего дела, дисциплинированного и принципиального работника, который внимательно относился к своим обязанностям и коллегам рядом. Коллеги отмечают его открытость к общению, готовность помочь и работать на результат. Светлая память о Василии Андрощуке навсегда останется в сердцах тех, кто его знал и с кем он работал", – сказано в сообщении.

