Что грозит за отказ от повестки и ВЛК в Украине: подробное объяснение

В Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация, в рамках которых военнообязанные граждане подлежат призыву и после получения повестки должны проходить военно-медицинскую комиссию (ВМК). Выполнение требований воинского учета остается обязательным для лиц, подпадающих под мобилизационные меры.

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В то же время за уклонение от получения повестки или отказ от прохождения ВЛК законодательством предусмотрена ответственность. Подробнее в комментарии "Униан" рассказала адвокат Марина Бекало.

Можно ли отказаться от повестки

Юрист отметила, что согласно законодательству лицо может отказаться от получения повестки во время ее личного вручения, однако в таком случае сотрудники группы оповещения обязаны составить соответствующий акт, а гражданин все равно должен явиться в ТЦК.

"Полицейские имеют полномочия принудительно доставить такое лицо в ближайший ТЦК для дальнейшего оформления и вручения документов", – объяснила она.

Можно ли отказаться от прохождения ВЛК

По словам Бекало, после получения повестки мужчин могут направить на прохождение военно-медицинской комиссии (ВМК), которая определяет уровень годности к военной службе.

"Такой отказ считается нарушением правил воинского учета. За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 17 000 до 25 500 грн в соответствии с частью 3 статьи 210-1 КУоАП", – подчеркнула она.

Юрист уточнила, что порядок уплаты и взыскания штрафа аналогичен случаям неявки по повестке, то есть предусмотрена возможность добровольной уплаты 50% суммы в установленный срок. В случае неуплаты материалы передаются в исполнительную службу для дальнейшего взыскания.

Ответственность за неявку по повестке

В 2026 году ответственность за неявку по повестке остается неизменной, и за такое нарушение предусмотрен административный штраф от 17 000 до 25 500 грн. В случае добровольного признания вины и уплаты до передачи дела в исполнительную службу можно воспользоваться скидкой и уплатить 50% суммы 2 от 8 500 грн при минимальном размере штрафа.

Как отметила адвокат, в случае неуплаты штраф увеличивается вдвое, а материалы передаются в государственную исполнительную службу для принудительного взыскания. Также в случае отказа от получения повестки лицо может быть объявлено в розыск ТЦК, о чем поступает соответствующее уведомление в приложении Резерв+.

Напомним, офис военного омбудсмена инициировал изменения в порядке прохождения военнообязанными военно-врачебной комиссии. Цель предлагаемых изменений заключается в создании возможности для части ограниченно годных военнослужащих получить статус негодных и уволиться со службы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что общие правила призыва остались прежними: мобилизовать могут каждого военнообязанного гражданина Украины, соответствующего действующим требованиям по состоянию здоровья и не имеющего отсрочки от мобилизации.

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