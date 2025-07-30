Военные получили еще 7 модернизированных комплексов 'Ай-Петри' от Порошенко

Военные на одном из самых горячих направлений получат еще 7 комплексов "Ай-Петри СВ" для противодействия техническим разведкам врага.

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Об этом сообщил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Передаем 7 комплексов "Ай-Петри". В комплект входит пикап, мощная станция EcoFlow, электроника и сам комплекс "Ай-Петри". Они уже сейчас прикрывают артиллерию, учебные центры и работают во время эвакуации раненых", – напомнил политик в соцсетях.

Он отметил, что "Ай-Петри" сейчас остается "одной из лучших украинских разработок".

"Сегодня уже можно сказать, что "Ай-Петри" действует на российские "кометы" и не дают возможности работать вражеским дронам на нашей территории", – констатировал Порошенко.

Он также добавил, что комплексы постоянно адаптируются к реалиям фронта. Новая партия, полученная военными, также была улучшена.

"Что именно мы туда добавили, пока не говорим. Пусть это останется сюрпризом для врага", – написал политик.

Начиная с осени 2023 года, Порошенко инвестировал более 200 миллионов гривен в производство "Ай-Петри СВ". Государство долгое время не выделяло финансирование на эту программу, но в марте 2025 года стало известно о контракте с Министерством обороны. В общем Порошенко уже передал в войска около двух сотен комплексов "Ай-Петри СВ".