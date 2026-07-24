Водохранилища в оккупированном Крыму перестали мелеть: названа неожиданная причина

Впервые за последние несколько лет в июле 2026 года водохранилища временно оккупированного Крыма обмелели меньше, чем обычно. Главная причина такого явления заключается не в том, что в этом году на полуострове выпало больше осадков.

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Дело в том, что в Крыму резко снизилось потребление воды. Об этом со ссылкой на неназванного экономиста из Симферополя сообщили в "Крым.Реалии".

Почему в Крыму снизилось потребление воды

По мнению попросившего об анонимности собеседника издания, снижение потребления воды на полуострове обусловлено рядом негативных для региона факторов.

"Этим летом мы наблюдаем нетипичное явление – потребление воды беспрецедентно падает. Причин несколько и все они не от хорошей жизни. Назову основные – длительные отключения электроэнергии по всему Крымскому полуострову из-за чего прекращается подача воды пользователям, критическое падение производства, отказ сельхозпроизводителей от орошения, срыв курортного сезона… В таких условиях с водохранилищ нет потребности спускать воду, поэтому они продолжают пополняться даже в июле. Этот год становится годом беспрецедентного обрушения экономики Крыма в этом столетии. Последствия уже проявляются во всех сферах жизни крымчан", – рассказал эксперт.

В "Крым.Реалии" отметили, что за полгода объем наполнения крымских водохранилищ увеличился на 100 млн кубов, тогда как в прошлом году за тот же период – только на 14 млн кубов. Такими данными поделился заведующий кафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, доктор технических наук, профессор Илья Николенко.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Крыму продолжают жаловаться на отсутствие бензина, света и воды.

Тем временем Россия перенаправляет всё топливо, чтобы спасти Москву от дефицита, усугубляя и без того бедственное положение как для жителей оккупированных территорий Украины, так и для россиян в регионах РФ.

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