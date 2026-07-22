"Полный коллапс": в оккупированном Крыму пожаловались на отсутствие бензина, света и воды. Видео

Жители временно оккупированного Крыма рассказали, что в регионе возникли серьёзные проблемы с электро- и водоснабжением, а также с обеспечением топливом. В настоящее время движение транспорта практически остановлено, а большинство магазинов и банков приостановили работу.

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О ситуации сообщил журналист и блогер Денис Казанский в своём Telegram-канале. В записи жительница региона описывает обстановку на одной из улиц оккупированного Крыма.

На дорогах образовался "полный коллапс" — автомобили стоят в пробках, а дальнейшее движение транспорта практически отсутствует. Жительница уверяет, что на автозаправочных станциях нет бензина, а электроснабжение отсутствует.

Часть объектов обеспечивается электроэнергией с помощью генераторов, поскольку другой возможности поддерживать их работу нет. Также в городе не работают магазины и банковские учреждения.

Кроме того, автор видео заявляет об отсутствии водоснабжения. Причины таких перебоев он не называет, отмечая лишь, что они ему неизвестны.

К тому же жаркая погода только усугубляет ситуацию для местных жителей.

OBOZ.UA писал:

в оккупированном Крыму начали устанавливать стационарные таксофоны для связи с экстренными службами на случай полного отключения электроэнергии и мобильной связи. На данный момент развернуто 29 таких аппаратов в шести городах полуострова.

В результате системных стратегических просчетов российского руководства и продолжающейся войны Крымский полуостров столкнулся с масштабным энергетическим кризисом. После атаки украинских беспилотников значительная часть территории Крыма осталась без электроснабжения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. В Керчи после них вспыхнули пожары в районе железнодорожной станции.

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