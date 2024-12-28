Во время пересечения Тисы погибли двое мужчин: какое наказание грозит их 'гидам'. Фото и видео

На Закарпатье произошла трагедия при попытке незаконной переправки мужчин через реку Тиса в Румынию. В результате этого инцидента погибли два человека.

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Подозреваемые в причастности к этой схеме уже задержаны, а организаторам объявили подозрение. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора и Нацполиции.

Согласно данным следствия, группа лиц за деньги организовывала переправку мужчин призывного возраста через границу. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что организовал схему 27-летний житель Хустского района и 35-летний соорганизатор из Ивано-Франковской области. К преступлению злоумышленники привлекли трех исполнителей - 34-летнего жителя Тячевского района, 28 и 29-летних жителей Хустского района.

Стоимость таких "услуг" колебалась от 7 до 10 тысяч долларов с человека.

Однако одна из таких попыток в апреле 2024 года закончилась трагически: двое мужчин утонули во время пересечения Тисы, а один из них до сих пор считается пропавшим без вести. Тела двух погибших были обнаружены на территории Тячевского и Хустского районов. Другим удалось добраться до Румынии.

Организаторы переправки, несмотря на то, что знали об опасности полноводной реки весной, не предупредили своих клиентов и даже уверяли их в безопасности маршрута. Когда мужчины начали тонуть, один из подозреваемых покинул место происшествия, не предоставив никакой помощи.

По этому факту пяти подозреваемым было предъявлено обвинение по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через границу опасным способом. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога на общую сумму 35,4 миллиона гривен.

За совершенное задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет. Кроме того, в рамках следствия было изъято имущество подозреваемых.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Закарпатской области задержали группу мужчин, пытавшихся незаконно попасть за границу, замаскировавшись под траурный кортеж. После разоблачения один из переправчиков попытался наехать на отряд пограничников, а клиентам-уклончанам отдал приказ выпрыгивать из авто.

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