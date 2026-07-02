Во Львовской области простились с погибшим защитником из Мариуполя, пережившим блокаду города оккупантами. Фото

Каждый день Украина теряет своих героев в войне с Россией. На этот раз во Львовской области проводили в последний путь погибшего защитника из Мариуполя Евгения Шулику.

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Об этом сообщила пресс-служба мэрии города. Защитника похоронили на кладбище в селе Великое Колодно, где поселилась его семья после эвакуации из временно оккупированного города.

Что известно

В сообщении говорится, что Шулика в 2022 году вместе с семьей смог эвакуироваться из Мариуполя. Сначала они проживали в Тернопольской области, а затем переехали во Львовскую область.

Впоследствии мариупольчанин принял решение вступить в армию и проходил службу в должности старшего стрелка-оператора в воинской части А4594.

Мэрия Мариуполя отмечает, что довольно долго Шулику считали пропавшим без вести, однако впоследствии выяснилось, что в прошлом году, 20марта, он погиб при выполнении боевой задачи вблизи села Андреевка Волновахского района Донецкой области.

Евгения Шулику похоронили на местном кладбище в селе Великое Колодно Жовтанецкой общины Львовской области.

Напомним, ранее в Донецкой области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Назар Герасимчук. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 19 июня 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области России при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Сергей Глущенко. Мужественный воин отдал самое ценное — свою жизнь — за независимость и территориальную целостность Украины.

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