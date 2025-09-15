Во Львове состоится 'Червона Рута': фестиваль проведут впервые со времени полномасштабной войны

В сентябре во Львове состоится Всеукраинский музыкальный фестиваль "Червона рута – 2025". Мероприятие проведут в партнерстве с Силами специальных операций ВСУ

Видео дня

Львов будет принимать ХVIІ Всеукраинский фестиваль "Червона рута-2025". Фестиваль современной песни и популярной музыки организуют в Украине впервые после полномасштабного вторжения. В этом году в стратегическом партнерстве с Движением сопротивления Сил специальных операций ВСУ. Событие состоится 17-21 сентября.

Об этом сообщают организаторы на сайте и в соцсетях "Червоной руты". Фестиваль культурного сопротивления, что с 1989 года объединяет поколения и творит украинскую идентичность, в этом году проходит в стратегическом партнерстве с Движением сопротивления ССО ВСУ.

Цель фестиваля – поддержка национальной идентичности и развития культуры во время войны.

Организаторы события отмечают, что "Червона рута" с 1989 года была не просто конкурсом украинской песни и музыки, а настоящим символом возрождения украинской идентичности.

"В тогда еще советской Украине фестиваль вызвал настоящую культурную революцию, выведя украинскую протестную песню из андеграунда на широкую сцену: например, рок-жанр, который сам по себе считался таким, что подстрекает людей сопротивляться устоявшемуся строю", – говорится в сообщении.

Фестиваль, который в свое время дал голос новой украинской культуре, сегодня объединяет художников, ветеранов, культурных деятелей, военных и политиков. Мероприятие некоммерческое, участие бесплатное, вход – свободный.

Организаторы приглашают вместе петь украинские песни под украинским небом в нашем Львове: "Червона рута звучит – сопротивление продолжается".

Впервые фестиваль украинской современной песни и популярной музыки "Червона рута" состоялся в 1989 году в Черновцах. С годами формат фестиваля менялся. От конкурса молодых исполнителей до масштабного музыкального форума, во время которого выступали молодые таланты и известные звезды.

В 2024 году кузница украинских музыкальных звезд: фестиваль "Червона рута" отметил 35 лет.