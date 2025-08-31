Во Львове на место убийства Андрея Парубия люди приносят лампадки и цветы: там до сих пор работают правоохранители. Фото

На место убийства Андрея Парубия во Львове люди несут лампадки и цветы. Также там до сих пор работают правоохранители.

Видео дня

Следственные действия на месте преступления продолжаются, передает "Суспільне Львів". В воскресенье, 31 августа, туда приходят как неравнодушные жители Львова, так и родственники.

"Я знаю его из Верховной Рады. Он не был мне родственником", – рассказала львовянка Юлия.

Также на место убийства Андрея Парубия пришла его тетя Людмила Гришина.

"Это мой племянник. Андрей старший был. Он в детстве все книги перечитал под одеялом с фонарем. В последнее время никогда не говорил, что за ним следили", – рассказала она.

На здании Рады приспустили флаг

На здании Верховной Рады приспущен Государственный Флаг, сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Так мы чтим память Андрея Парубия – народного депутата нескольких созывов, председателя Верховной Рады VIII созыва, который был убит во Львове. Его смерть стала большой потерей для парламента и всей Украины", – написал он в Facebook.

Флаг будет оставаться приспущенным в течение трех суток – как знак скорби и глубокого уважения, добавил Стефанчук.

"Верховная Рада Украины выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Парубия. Вечная память", – говорится в сообщении.

Что известно об убийстве Андрея Парубия во Львове

Днем 30 августа во Львове был убит действующий нардеп и бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий. В городе объявили спецоперацию "Сирена" для задержания стрелка.

Момент убийства попал на видео, которое "слили" в сеть.

По данным СМИ, предполагаемый убийца несколько дней подряд следил за Парубием, приезжая к его дому. Он был одет как курьер и не по погоде, как и обвиняемый в убийстве Фарион, из-за чего в преступлениях заметили похожий "почерк".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убийство Парубия тщательно готовилось, правоохранители регулярно докладывают о ходе расследования.

Как писал OBOZ.UA, смерть Парубия шокировала общество и политическую элиту Украины. Ранее мы рассказывали, как он боролся за Украину, спасал язык и предупреждал мир об агрессии Путина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!