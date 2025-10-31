Во что поиграть на Хэллоуин: жуткие и смешные варианты

Хэллоуин – не только костюмы, тыквы и конфеты. Это прекрасная возможность провести вечер в кругу друзей, погрузившись в атмосферу ужаса, смеха и игры.

И если вам хочется чего-то большего, чем просто просмотра хоррор-фильмов, OBOZ.UA публикует подборку лучших настольных и компьютерных игр. Это действительно поможет создать настоящее праздничное настроение.

Настольные и вечерние игры

Игра "Яблоки в ведре"

Это одна из древнейших хэллоуинских традиций, происходящая из кельтских времен. В ведро с водой бросают яблоки, а участники пытаются достать их зубами, не касаясь руками. Раньше считалось, что кто первым поймает яблоко, того ждет счастливая любовь или свадьба. Сегодня это веселая и безопасная забава, которая добавляет празднику смеха и духа древнего Хэллоуина.

Угадай чужой страх

Игроки по очереди называют, чего боится их сосед. За правильный ответ – конфетка! Это не только игра, но и прекрасная возможность узнать друг о друге больше и побороть свои страхи в веселой форме.

История призрака

Каждый тянет карточку с "причиной смерти" – забавной или странной (например, "меня ударила газета, когда на меня села муха"). Игрок без слов показывает свою историю, а другие отгадывают. Побеждают самые артистичные призраки.

Собери скелет

Командная игра на скорость. Каждая пара получает набор бумажных "костей" и должна как можно быстрее сложить скелет. Можно распечатать шаблоны заранее и придумать символические призы – например, брелок в форме черепа.

Замри в позе монстра

Веселая версия игры "Море волнуется раз". Участники по очереди проговаривают: "Темный лес волнуется раз, два, три – страшная фигура монстра, замри!"

Все замирают в позах ведьм, вампиров или троллей, а ведущий выбирает самого страшного или самого смешного. Идеально для детей и взрослых с хорошим чувством юмора.

Кровавое помидорное "убийство"

На столе раскладывают помидоры черри. Двое участников стоят с противоположных сторон и по сигналу начинают раздавливать их кулаками, двигаясь друг к другу. Победит тот, кто уничтожит больше всего "жертв". Смешно, хаотично, очень по-геллоуински.

Вампирская трапеза

Каждому участнику завязывают руки. Задача – съесть куриную ножку, обмакнутую в кетчуп ("кровь"), не испачкавшись. Кто справится быстрее – тот настоящий вампир вечера.

Компьютерные игры для атмосферного Хэллоуина

Silent Hill f

Новая часть культовой франшизы от Konami переносит игроков в японский городок 1960-х годов, окутанный туманом и тайнами. Атмосфера страха, блестящая визуальная составляющая и ощущение безысходности – все, что нужно, чтобы мурашки пробежали по коже. Доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Cronos: The New Dawn

Мировая премьера от польской студии Bloober Team. Игра сочетает ужасы, научную фантастику и временные путешествия. Вы должны спасти человечество от Апокалипсиса, преодолевая причудливых монстров и разгадывая мистические тайны.

Игра поражает своей атмосферой и кинематографическим стилем – идеальный выбор для поклонников психологического хоррора.

Luto

Дебют от Broken Bird Studio – это мрачное путешествие сквозь собственное сознание. Игрок блуждает по бесконечным коридорам, где каждый шаг меняет реальность. Игра напоминает легендарную демоверсию P.T. от Коджимы, но создает собственную, еще более тревожную атмосферу.

