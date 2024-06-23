Вместо церкви партия: как в СССР пытались избавиться от крещения детей и заменить его 'звездением'

Во времена советщины было много обрядов, навязанных партией. Цель состояла в том, чтобы полностью стереть религиозные обычаи и заменить их партийными. Большевики, как известно, вели масштабную кампанию против церкви: коммунистическая идеология должна была стать основной верой советских людей.

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Общество часто негативно реагировало на полный запрет определенных обрядов, поэтому партия решила их не отменять, а переориентировать, наполняя новым смыслом. Так, в 1920-х обряд крещения трансформировали в так называемое "звездение". OBOZ.UA рассказывает, в чем заключалась суть и как происходило торжество.

Дворец культуры вместо церкви

Обряд "звездения" появился в 1920-х годах. Так называемое "таинство" проходило во Дворце культуры. Родители должны были совершить торжественное шествие с малышом ковровой дорожкой. На мероприятие приглашали депутатов райсовета, передовиков производства, профоргов, комсоргов.

Родители подносили ребенка к священному огню. Во время процесса громко играл "Интернационал".

Далее избранное партийное лицо рассказывало ребенку о высшем назначении советского человека: служить делу коммунизма. Народные ансамбли начинали торжественное пение, а ребенку вешали на шею или прицепляли к пеленкам красную звезду. Позже придумали обряды посвящения в октябрят, пионеров и комсомольцев.

Имена коммунистической эпохи

Самыми популярными именами того времени были Владимир (в честь Ленина) и Надежда (в честь Надежды Крупской).

Детям, чьи родители были ярыми приверженцами новой идеологии, приходилось несладко. В 1920-х появились новые имена: Владлен, Октябрина, Ким (Коммунистический интернационал молодежи), Лелюд (Ленин любит детей), Ревдар (революционный дар) и даже Эвил (не от evil – "зло", а как аббревиатура от " эпоха Владимира Ильича Ленина").

"Звездение" в последующие годы

Со временем "звездение" претерпело трансформацию. Детей начали приобщать к "советскому крещению" в более "зрелом" возрасте, начиная с 7-ми лет.

Появилась любопытная традиция: малыши, не желавшие, чтобы на них этот обряд имел какую-то силу, специально скрещивали за спиной два пальца – верили, что крест защищал их от "советского крещения".

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