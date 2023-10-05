Вместо Пушкина – подсолнухи и украинская поэзия: в Харькове перерисовали знаменитый мурал. Фото

В Харькове вместо мурала с изображением российского поэта Александра Пушкина появился мурал с подсолнухами – одним из символов Украины. Так же там разместили фрагмент стиха украинской поэтессы Катерины Калитко.

Об этом в среду, 4 октября, на своей странице в Facebook написала сотрудница Харьковского литературного музея Дина Чмуж. Мурал расположен на перекрестке улиц Пушкинской и Ярослава Мудрого.

Художница отметила, что идея нарисовать большие подсолнухи (тогда как напоминание, что в Украине идет война) пришла ей в январе 2022 года. Однако из-за полномасштабного вторжения России в феврале воплотить ее не удалось.

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"Этот замысел сошел на нет, потому что казалось, что напоминания не нужны. А когда встал вопрос, что же рисовать вместо Пушкина, я хорошо представила там большие подсолнухи, но теперь они стали более скорбными", – говорится в сообщении.

Портреты Пушкина на этом месте закрасили еще в начале сентября. Этим занялись активисты ГО "Деколонизация. Украина", передает издание Суспільне.

Руководитель организации Вадим Поздняков сказал, что на этом месте всего четыре стенописи с изображением поэта страны-агрессора. Один зарисовали собственники одного из заведений, один – активисты, на очереди – еще два.

Он также отметил, что активисты хотят закрасить все муралы с Пушкиным и другими российскими поэтами и поставить вопрос о переименовании самой улицы, а также станции метро "Пушкинская".

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном и полуразрушенном Мариуполе россияне уничтожили в городе последний украинский мурал с названием "Навстречу счастью". Эта картина не была связана ни с историей Украины, ни с украинскими военными.

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