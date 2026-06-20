«Вместо прощального вальса»: каким старинным танцем поразили выпускники лицея в Коломыйском районе

Выпускники Спасского лицея в Коломыйском районе во время последнего звонка и выпускного вечера исполнили старинный гуцульский танец "аркан" вместо традиционного прощального вальса. Видео их выступления быстро распространилось в соцсетях и собрало сотни тысяч просмотров и одобрительных отзывов.

Видео дня

Историю выпускников показала местная телерадиокомпания НТК. В сюжете отмечается, что запись с танцем учеников Спасского лицея набрала почти миллион просмотров, а пользователи в комментариях благодарили молодежь за сохранение и популяризацию гуцульского культурного наследия.

Возрождение традиции

Для гуцулов аркан имеет особое значение. Веками его считали не просто танцем, а символом силы, единства и взросления юношей. В прошлом он был своеобразным знаком готовности брать на себя ответственность за себя, семью и общину.

Идея возродить эту традицию принадлежит классной руководительнице Галине Литинской. Она рассказала, что вспомнила, как когда-то танцевали аркан старшие поколения, но со временем эта традиция почти исчезла.

"Я помню, что когда-то мои сверстники постарше танцевали этот аркан. После этого танца нигде не было. Мы учили стихотворение Василия Герасимьюка "Аркан". И когда я спросила детей, знает ли кто-нибудь, что такое аркан, из 19 учеников никто не знал", – вспомнила педагог.

По её словам, именно тогда возникла мысль научить школьников этому танцу и передать его следующим поколениям. Она предложила ребятам исполнить аркан, и все ученики поддержали эту идею.

Первые репетиции

К подготовке присоединилась хореограф из соседнего села. Работа оказалась непростой, ведь у большинства выпускников не было никакого опыта в танцах.

По словам Галины Литинской, дети росли в условиях пандемии COVID-19 и полномасштабной войны. Из-за этого многие из них не посещали традиционных праздников, свадеб или дискотек, где раньше молодежь часто училась танцевать.

"Первые попытки у нас были неудачными. Ребята падали, но снова поднимались. Ни один из них не учился в танцевальной школе. Ни один. Дети вообще не умели танцевать. Дети даже не умели сделать шаг", – рассказала учительница.

Она добавила, что со временем ученики настолько увлеклись арканом, что начали самостоятельно собираться на дополнительные репетиции.

"Мои ребята взяли колонку, собрались перед школой и провели несколько репетиций до поздней ночи", – отметила Литинская.

Символ для молодежи

Во время выступления на последнем звонке выпускники, по словам педагога, исполняли танец с особым настроением и ответственностью.

"Эти ребята вложили в этот танец душу. Это мужской гуцульский танец. Его танцуют только мужчины. Должен быть этот гуцульский дух. Они выходили мужественно, с поднятой головой, держались на высоте", – сказала она.

По мнению учительницы, популярность видео объясняется не только самим танцем. Она считает, что людей тронула искренность участников, уважение к собственной культуре и желание сохранять традиции.

"Я очень рада, что мои ребята смогли станцевать, что всем это понравилось. И я надеюсь, что в будущем они смогут передать именно этот танец, эту традицию следующим поколениям", – подытожила Галина Литинская.

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