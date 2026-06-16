"Вместе мы можем быть сильнее": отец польского добровольца, погибшего за Украину, передал украинским военным автомобиль своего сына

Отец польского военного, который добровольно встал на защиту Украины и отдал за нее жизнь, передал нашим бойцам автомобиль. Мужчина хочет, чтобы транспорт помогал украинским защитникам выполнять задачи на фронте.

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Об этом сообщает Волынская служба новостей. Там подчеркнули, что, кроме автомобиля, мужчина неоднократно передавал гуманитарную помощь ВСУ.

Мирослав Штибер, отец польского добровольца Даниэля Штибера, погибшего в боях за Украину в 2022 году, продолжает дело своего сына и поддерживает украинских защитников. На этот раз он передал военным автомобиль, который будет помогать в выполнении боевых задач.

По словам волонтера, еще до вступления в ряды украинской армии Даниэль участвовал в гуманитарных миссиях в Украине. Решение присоединиться к борьбе против российской агрессии было для него осознанным шагом.

После гибели сына Мирослав Штибер не перестал помогать Украине. Он неоднократно доставлял украинским военным гуманитарные грузы, в частности медицинское оборудование и носилки для эвакуации раненых.

Сейчас же он передал защитникам автомобиль, который в свое время приобрел вместе с Даниэлем и которым тот пользовался при жизни. По его словам, важно, чтобы машина и в дальнейшем служила украинским военным и приносила пользу на фронте.

"Я считаю, что нужно беречь украинско-польские отношения. Только вместе мы можем быть сильными. Если действовать отдельно – мы ослабеваем, а сотрудничество дает шанс на развитие и безопасность для обоих народов", – сказал Мирослав Штибер.

Что известно о погибшем Герое

Гражданин Польши Даниэль Штибер в марте 2022 года присоединился к Международному легиону территориальной обороны Украины, а впоследствии продолжил службу в одном из подразделений военной разведки.

Во время выполнения боевого задания в Луганской области 25 ноября 2022 года его группа попала на минную ловушку. В результате полученных тяжелых ранений военный скончался во время эвакуации.

Польского добровольца похоронили с воинскими почестями на варшавском кладбище Старые Повонзки.

Напомним, правительство Польши могло тайно передать Украине перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot. Речь идет о ракетах Missile Segment Enhancement, способных сбивать цели, летящие по баллистической траектории.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Соединённые Штаты одобрили продажу Украине военного оборудования для зенитно-ракетных комплексов Hawk. Общая стоимость пакета составляет 108,1 млн долларов. Главным исполнителем контракта выступит корпорация Sierra Nevada из Энглвуда, штат Колорадо.

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