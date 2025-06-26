Вкусный заливной пирог с луком и вареными яйцами: самый простой рецепт
Заливной пирог – лучшее блюд для сытного перекуса, а также альтернатива хлеба, пиццы. Готовится блюдо очень быстро, достаточно всего лишь приготовить удачное тесто, а для начинки подойдет зеленый лук, вареные яйца, тунец.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного заливного пирога, с зеленым луком, вареными яйцами и тунцем.
Ингредиенты:
- 400 мл кефира 2,5%
- 3 яйца
- щепотка соли
- 300 г. муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
Для начинки:
- 4 яйца
- пучок зеленого лука
- 160 г консервированного тунца
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Для начинки: отвариваем яйца и нарезаем, добавляем к ним нарезанный лук и тунец в собственном соку (сок сливаем). Солим и перчим по вкусу.
2. Для теста: в кефир добавляем яйца, соль и хорошо перемешиваем. Всыпаем муку с разрыхлителем и замешиваем однородное тесто.
3. На дно формы выливаем половину теста, добавляем начинку и заливаем остатком теста. По желанию присыпаем миксом зерен.
4. Отправляем в разогретую до 180С духовку на 45-50 минут.
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