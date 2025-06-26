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Вкусный заливной пирог с луком и вареными яйцами: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Рецепт пирога

Заливной пирог – лучшее блюд для сытного перекуса, а также альтернатива хлеба, пиццы. Готовится блюдо очень быстро, достаточно всего лишь приготовить удачное тесто, а для начинки подойдет зеленый лук, вареные яйца, тунец. 

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Как приготовить заливной пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного заливного пирога, с зеленым луком, вареными яйцами и тунцем.

Рецепт пирога

Ингредиенты:

  • 400 мл кефира 2,5%
  • 3 яйца
  • щепотка соли
  • 300 г. муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя

Для начинки:

  • 4 яйца
  • пучок зеленого лука
  • 160 г консервированного тунца
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Для начинки: отвариваем яйца и нарезаем, добавляем к ним нарезанный лук и тунец в собственном соку (сок сливаем). Солим и перчим по вкусу.

Начинка для пирога

2. Для теста: в кефир добавляем яйца, соль и хорошо перемешиваем. Всыпаем муку с разрыхлителем и замешиваем однородное тесто.

Приготовление пирога

3. На дно формы выливаем половину теста, добавляем начинку и заливаем остатком теста. По желанию присыпаем миксом зерен.

Сколько выпекать пирог

4. Отправляем в разогретую до 180С духовку на 45-50 минут.

Готовый пирог

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