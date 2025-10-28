Видео дня
Вкусный "Цезарь" для праздничного стола: рецепт блюда, которое понравится всем
Один из самых вкусных и быстрых в приготовлении блюд – "Цезарь". Готовить блюдо можно как с мясом, так и морепродуктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Цезаря" с филе, пармезаном и вкусным соусом.
Ингредиенты:
- куриное филе 1 шт.
- салат айсберг (половина)
- помидоры черри 7-8 шт.
- яйца перепелиные 6-7 шт. (можно обычные 2-3 шт.)
- сыр пармезан 30 г
- сухарики
- соль перец
- паприка
Для соуса:
- яйцо 1 шт.
- масло 100 мл.
- чеснок 2 зуб.
- горчица 1 ч.л
- пармезан 50 г
- анчоусы в масле 20 г
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Филе запеките, порежьте.
2. Соус: перебейте все блендером.
3. Порежьте айсберт, помидоры, выложите филе, полейте соусом, сверх присыпьте сыром и сухарями.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: