Вкусный "Цезарь" для праздничного стола: рецепт блюда, которое понравится всем

Один из самых вкусных и быстрых в приготовлении блюд – "Цезарь". Готовить блюдо можно как с мясом, так и морепродуктами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Цезаря" с филе, пармезаном и вкусным соусом.

Ингредиенты:

куриное филе 1 шт.

салат айсберг (половина)

помидоры черри 7-8 шт.

яйца перепелиные 6-7 шт. (можно обычные 2-3 шт.)

сыр пармезан 30 г

сухарики

соль перец

паприка

Для соуса:

яйцо 1 шт.

масло 100 мл.

чеснок 2 зуб.

горчица 1 ч.л

пармезан 50 г

анчоусы в масле 20 г

соль, перец

Способ приготовления:

1. Филе запеките, порежьте.

2. Соус: перебейте все блендером.

3. Порежьте айсберт, помидоры, выложите филе, полейте соусом, сверх присыпьте сыром и сухарями.

