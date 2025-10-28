УкраїнськаУКР
русскийРУС

Вкусный "Цезарь" для праздничного стола: рецепт блюда, которое понравится всем

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,1 т.
Рецепт салата

Один из самых вкусных и быстрых в приготовлении блюд – "Цезарь". Готовить блюдо можно как с мясом, так и морепродуктами.

Видео дня
Вкусный "Цезарь" для праздничного стола: рецепт блюда, которое понравится всем

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Цезаря" с филе, пармезаном и вкусным соусом.

Ингредиенты:

  • куриное филе 1 шт.
  • салат айсберг (половина)
  • помидоры черри 7-8 шт.
  • яйца перепелиные 6-7 шт. (можно обычные 2-3 шт.)
  • сыр пармезан 30 г
  • сухарики
  • соль перец
  • паприка

Для соуса:

  • яйцо 1 шт.
  • масло 100 мл.
  • чеснок 2 зуб.
  • горчица 1 ч.л
  • пармезан 50 г
  • анчоусы в масле 20 г
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Филе запеките, порежьте.

Вкусный "Цезарь" для праздничного стола: рецепт блюда, которое понравится всем

2. Соус: перебейте все блендером.

Вкусный "Цезарь" для праздничного стола: рецепт блюда, которое понравится всем

3. Порежьте айсберт, помидоры, выложите филе, полейте соусом, сверх присыпьте сыром и сухарями.

Вкусный "Цезарь" для праздничного стола: рецепт блюда, которое понравится всем

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: