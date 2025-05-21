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Вкусный шоколадный торт без выпечки и теста: готовится десерт элементарно

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Рецепт торта

Вкусные домашние торты можно приготовить не только из теста, но еще и из лаваша, теста фило и слоеного. Еще отличной основой для десертов будут печенье, блины, желе. 

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Шоколадный торт без теста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного торта с шоколадных блинов, с двумя видами крема. 

Рецепт торта

Ингредиенты: 

  • Мука – 140 г
  • Яйца – 2 шт. 
  • Молоко – 230 г
  • Окроп – 230 г
  • Какао темное – 30 г
  • Соль и сахар
  • Масло – 30 г

Для крема:

  • Крем-сыр – 300 г
  • Сливки 33% – 300 г
  • Пудра сахарная – 100 г
  • Шоколад горький – 100 г
  • Какао для подачи

Способ приготовления: 

1. Тесто на блины: муку смешаем с яйцами, молоком, солью и сахаром, вымешаем. Какао заварим кипятком и добавим в тесто. Перемешаем и добавим растительное масло. Если нужно, то процеживаем через сито. Жарьте как обычные блины на смазанной маслом сковороде с двух сторон.

Тесто для десерта

2. Для крема: смешаем все ингредиенты. Сливки должны быть очень холодные. Крем-сыр тоже. Начинаем взбивать миксером на маленьких оборотах до однородности и пышности.

Крем для торта

3. Шоколад топим на водяной бане. Даем остыть и добавляем к половине крема.

Шоколадный крем

4. Остывшие блины подрежьте формой и через кондитерский мешок выкладываю полосками на расстоянии крем. Сверху кладем подрезанный блинчик и деревянной шпажкой прижимаем верхний блинчик, там где пусто. Так у нас в конце получится красивый рисунок. Чередуем крем. Остатки крема смешаем и перемажем бока торта и верх. Дадим стабилизироваться в холодильнике.

Приготовление торта

При подаче посыпаем какао!

Готовый торт

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