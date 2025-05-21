Вкусный шоколадный торт без выпечки и теста: готовится десерт элементарно
Вкусные домашние торты можно приготовить не только из теста, но еще и из лаваша, теста фило и слоеного. Еще отличной основой для десертов будут печенье, блины, желе.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного торта с шоколадных блинов, с двумя видами крема.
Ингредиенты:
- Мука – 140 г
- Яйца – 2 шт.
- Молоко – 230 г
- Окроп – 230 г
- Какао темное – 30 г
- Соль и сахар
- Масло – 30 г
Для крема:
- Крем-сыр – 300 г
- Сливки 33% – 300 г
- Пудра сахарная – 100 г
- Шоколад горький – 100 г
- Какао для подачи
Способ приготовления:
1. Тесто на блины: муку смешаем с яйцами, молоком, солью и сахаром, вымешаем. Какао заварим кипятком и добавим в тесто. Перемешаем и добавим растительное масло. Если нужно, то процеживаем через сито. Жарьте как обычные блины на смазанной маслом сковороде с двух сторон.
2. Для крема: смешаем все ингредиенты. Сливки должны быть очень холодные. Крем-сыр тоже. Начинаем взбивать миксером на маленьких оборотах до однородности и пышности.
3. Шоколад топим на водяной бане. Даем остыть и добавляем к половине крема.
4. Остывшие блины подрежьте формой и через кондитерский мешок выкладываю полосками на расстоянии крем. Сверху кладем подрезанный блинчик и деревянной шпажкой прижимаем верхний блинчик, там где пусто. Так у нас в конце получится красивый рисунок. Чередуем крем. Остатки крема смешаем и перемажем бока торта и верх. Дадим стабилизироваться в холодильнике.
При подаче посыпаем какао!
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