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Вкусный домашний шоколадный торт "Три стакана": получится очень пышным и легким

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
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Вкусный домашний шоколадный торт 'Три стакана': получится очень пышным и легким

Лучший домашний десерт к чаю – конечно торт. Готовить их можно как из теста, так и без него, заменив его печеньем, а также лавашем, желе, вафлями. А крем для десерта может быть из сметаны, а также йогурта, заварной.

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Домашний торт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и влажного шоколадного торта "Три стакана".

Рецепт торта

Ингредиенты: 

  • 2 яйца
  • 200 г. сахара
  • ванильный сахар
  • 200 г. теплого кефира/йогурта
  • 4 ст.л. растительного масла
  • 200 г. муки
  • 2 ст.л. какао 
  • 0,5 ч.л. соды

Для крема:

  • 350 г. 20% сметаны
  • 350 г. вареного сгущенного молока
  • 100 г. арахиса

Способ приготовления: 

1. К яйцам добавляем сахар, ванильный сахар и перемешиваем. Вливаем масло, теплый кефир, хорошо перемешиваем.

Приготовление теста

2. Отдельно соединяем муку, какао, соду. Просеиваем сухие ингредиенты и замешиваем однородное тесто, переливаем в форму для запекания (диаметр формы 18-20 см). Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут, готовность проверяем деревянной палочкой (на выходе она должна быть сухая).

Готовое тесто

3. Даем коржу полностью остыть, после достаем из формы, срезаем верхушку (ее перетираем в крошку) и делим корж на три равные части.

Коржи для торта

4. Для крема: смешайте сметану и сгущенное молоко до однородности.

Крем для торта

5. Собираем торт: перемажьте коржи кремом, присыпьте каждый слой орехами. Верх смажьте кремом и присыпьте орехами и крошкой. Отправляем в холодильник на 2-3 часа.

Готовый торт

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