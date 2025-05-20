Вкусный домашний шоколадный торт "Три стакана": получится очень пышным и легким
Лучший домашний десерт к чаю – конечно торт. Готовить их можно как из теста, так и без него, заменив его печеньем, а также лавашем, желе, вафлями. А крем для десерта может быть из сметаны, а также йогурта, заварной.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и влажного шоколадного торта "Три стакана".
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 200 г. сахара
- ванильный сахар
- 200 г. теплого кефира/йогурта
- 4 ст.л. растительного масла
- 200 г. муки
- 2 ст.л. какао
- 0,5 ч.л. соды
Для крема:
- 350 г. 20% сметаны
- 350 г. вареного сгущенного молока
- 100 г. арахиса
Способ приготовления:
1. К яйцам добавляем сахар, ванильный сахар и перемешиваем. Вливаем масло, теплый кефир, хорошо перемешиваем.
2. Отдельно соединяем муку, какао, соду. Просеиваем сухие ингредиенты и замешиваем однородное тесто, переливаем в форму для запекания (диаметр формы 18-20 см). Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут, готовность проверяем деревянной палочкой (на выходе она должна быть сухая).
3. Даем коржу полностью остыть, после достаем из формы, срезаем верхушку (ее перетираем в крошку) и делим корж на три равные части.
4. Для крема: смешайте сметану и сгущенное молоко до однородности.
5. Собираем торт: перемажьте коржи кремом, присыпьте каждый слой орехами. Верх смажьте кремом и присыпьте орехами и крошкой. Отправляем в холодильник на 2-3 часа.
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