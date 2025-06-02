Вкусное домашнее шампанское из бузины: рассказываем, как правильно приготовить
Бузина – очень полезное растение, особенно – соцветия и ягоды. Из соцветия можно делать домашний квас, а также шампанское, чай, а из спелых ягод – полезный джем и чай.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего шампанского из бузины, которое готовится очень быстро.
Ингредиенты на 10 л банку:
- Соцветия бузины – 20-25 штук
- Сахар – 1 кг
- Лимонная кислота – 20 г
- Использовать чистую фильтрованную воду
Способ приготовления:
1. Помойте соцветия бузины и просушите.
2. После сложите ингредиенты в банку, залейте водой и сиропом из воды, лимонной кислоты и сахара.
3. Когда забродит профильтровать, разлить по бутылкам, заполняя их на 3/4, и сложить в погреб для брожения. Когда бутылка надуется газами, значит квас из бузины готов, а если оставить бродить на 3 месяца, будет шампанское из бузины!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: