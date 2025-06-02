Вкусное домашнее шампанское из бузины: рассказываем, как правильно приготовить

Бузина – очень полезное растение, особенно – соцветия и ягоды. Из соцветия можно делать домашний квас, а также шампанское, чай, а из спелых ягод – полезный джем и чай.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего шампанского из бузины, которое готовится очень быстро.

Ингредиенты на 10 л банку:

Соцветия бузины – 20-25 штук

Сахар – 1 кг

Лимонная кислота – 20 г

Использовать чистую фильтрованную воду

Способ приготовления:

1. Помойте соцветия бузины и просушите.

2. После сложите ингредиенты в банку, залейте водой и сиропом из воды, лимонной кислоты и сахара.

3. Когда забродит профильтровать, разлить по бутылкам, заполняя их на 3/4, и сложить в погреб для брожения. Когда бутылка надуется газами, значит квас из бузины готов, а если оставить бродить на 3 месяца, будет шампанское из бузины!

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